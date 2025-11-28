La mañana de este viernes 28 de noviembre, el peso aventaja al dólar estadounidense, tras el feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.Alrededor de las 7:00 hora local del Centro de México, el tipo de cambio cotiza en 18.3421 pesos por unidad, lo que representa una apreciación de 0.07% de la moneda mexicana, según datos de Bloomberg.Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio de 18.2467 pesos por dólar.Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.Con información de Bloomberg...* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB