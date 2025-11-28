Viernes, 28 de Noviembre 2025

Peso AVENTAJA al dólar tras el Día de Acción de Gracias

La mañana de este viernes 28 de noviembre, el peso mexicano gana terreno ante el billete verde
 

Por: El Informador

Conoce el tipo de cambio de dólar a peso en los principales bancos de México este viernes 28 de noviembre de 2025. ESPECIAL

La mañana de este viernes 28 de noviembre, el peso aventaja al dólar estadounidense, tras el feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Alrededor de las 7:00 hora local del Centro de México, el tipo de cambio cotiza en 18.3421 pesos por unidad, lo que representa una apreciación de 0.07% de la moneda mexicana, según datos de Bloomberg.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio de 18.2467 pesos por dólar.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 17.60 19.10
Banco Azteca 16.90 18.79
Banorte 17.10 18.70
BBVA 17.48 18.61
Banamex 17.79 18.81
Scotiabank 17.40 19.00

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg...

MB

 

