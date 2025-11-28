Algo mejor que el Black Friday, en Liverpool, son los Black Days , tres días quemarcan el inicio oficial de la temporada de compras navideñas con descuentos imperdibles. Si estás buscando el momento ideal para adelantar tus regalos o darte un gusto, ¡ aprovecha esta temporada para encontrar la computadora que necesitas a precio irrepetible !

Los Black Days comenzarán el último fin de semana de este penúltimo mes del 2025, del 28 al 30 de noviembre . Es crucial que marques estas fechas en tu calendario, ya que es la oportunidad perfecta para asegurar productos de alta demanda a precios inigualables.

Ofertas irresistibles y beneficios exclusivos

En Liverpool, las ofertas de los Black Days son exclusivas y verdaderamente significativos en una amplia variedad de categorías de la tienda departamental. Podrás encontrar precios imperdibles en departamentos como:

Electrónica

Electrodomésticos

Moda

Hogar

Para no perderte los descuentos específicos, te recomendamos estar atento a las redes sociales de Liverpool y usar la aplicación Liverpool Pocket .

Además de los descuentos, al comprar en Liverpool podrás disfrutar de beneficios adicionales que facilitan tus compras y garantizan tu satisfacción, como Click & Collect . Esta opción te permite comprar en tienda o en línea y recoger tus productos en la tienda Liverpool de tu elección, haciendo tu experiencia de compra más conveniente y adaptada a tu disponibilidad.

Descuentos en laptops

Aprovecha los descuentos en laptops en los Black Days de Liverpool, tres días de descuentos y precios irrepetibles en todos los departamentos. A continuación, te presentamos los mejores descuentos en computadoras personales.

Laptop HP 14-EP2001 - 6 mil 199 pesos

Laptop ACER CB315-4H - 4 mil 599 pesos

Laptop LENOVO IdeaPad 1i - 4 mil 50 pesos

Laptop APPLE MacBook Air - 8 mil 575 pesos

Laptop HP 250 G10 - 9 mil 699 pesos

Laptop DELL Inspiron 3525 - 9 mil 249 pesos

Laptop HP C0CM1UA - 6 mil 379 pesos

Laptop APPLE thin & light MacBook Air 2017 - 5 mil 190 pesos

Laptop HP thin & light 15-fd0236la - 8 mil 495 pesos

Laptop HP Pavilion - 5 mil 599 pesos

Laptop LENOVO IdeaPad 1 - 4 mil 52 pesos

Laptop HP 245 G10 - 8 mil 799 pesos

Los Black Days en Liverpool son mucho más que descuentos; son tu oportunidad de aprovechar beneficios y asegurar tus compras navideñas del 28 al 30 de noviembre. ¡No te lo pierdas!

*Precios y disponibilidad sujetos a cambio. Verificar directo en tienda.

