Viernes, 28 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía | Black Friday

Liverpool: Encuentra las mejores ofertas en laptops en este Black Friday

Aprovecha los tres imperdibles días de descuentos y ofertas exclusivas en los Black Days de Liverpool para comprar la computadora que necesitas

Por: Fabián Flores

Encuentra la laptop que necesitas en los Black Days de Liverpool. ESPECIAL / Liverpool

Encuentra la laptop que necesitas en los Black Days de Liverpool. ESPECIAL / Liverpool

Algo mejor que el Black Friday, en Liverpool, son los Black Days, tres días quemarcan el inicio oficial de la temporada de compras navideñas con descuentos imperdibles. Si estás buscando el momento ideal para adelantar tus regalos o darte un gusto, ¡aprovecha esta temporada para encontrar la computadora que necesitas a precio irrepetible!

Los Black Days comenzarán el último fin de semana de este penúltimo mes del 2025, del 28 al 30 de noviembre. Es crucial que marques estas fechas en tu calendario, ya que es la oportunidad perfecta para asegurar productos de alta demanda a precios inigualables.

Lee también: 

Ofertas irresistibles y beneficios exclusivos

En Liverpool, las ofertas de los Black Days son exclusivas y verdaderamente significativos en una amplia variedad de categorías de la tienda departamental. Podrás encontrar precios imperdibles en departamentos como:

  • Electrónica
  • Electrodomésticos
  • Moda
  • Hogar

Para no perderte los descuentos específicos, te recomendamos estar atento a las redes sociales de Liverpool y usar la aplicación Liverpool Pocket.

Además de los descuentos, al comprar en Liverpool podrás disfrutar de beneficios adicionales que facilitan tus compras y garantizan tu satisfacción, como Click & Collect. Esta opción te permite comprar en tienda o en línea y recoger tus productos en la tienda Liverpool de tu elección, haciendo tu experiencia de compra más conveniente y adaptada a tu disponibilidad.

Lee también: Ernestina Godoy, encargada interina de la FGR tras renuncia de Gertz Manero 

Descuentos en laptops

Aprovecha los descuentos en laptops en los Black Days de Liverpool, tres días de descuentos y precios irrepetibles en todos los departamentos. A continuación, te presentamos los mejores descuentos en computadoras personales. 

Laptop HP 14-EP2001 - 6 mil 199 pesos

 ESPECIAL / Liverpool
 ESPECIAL / Liverpool

Laptop ACER CB315-4H - 4 mil 599 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
  ESPECIAL / Liverpool

Laptop LENOVO IdeaPad 1i - 4 mil 50 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
  ESPECIAL / Liverpool

Laptop APPLE MacBook Air - 8 mil 575 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
  ESPECIAL / Liverpool

Laptop HP 250 G10 - 9 mil 699 pesos

 ESPECIAL / Liverpool 
 ESPECIAL / Liverpool 

Laptop DELL Inspiron 3525 - 9 mil 249 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
  ESPECIAL / Liverpool

Laptop HP C0CM1UA - 6 mil 379 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
  ESPECIAL / Liverpool

Te recomendamos: Amplían plazo en investigación sobre el caso de Omar “N”

Laptop APPLE thin & light MacBook Air 2017 - 5 mil 190 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
  ESPECIAL / Liverpool

Laptop HP thin & light 15-fd0236la - 8 mil 495 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
  ESPECIAL / Liverpool

Laptop HP Pavilion - 5 mil 599 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
  ESPECIAL / Liverpool

Laptop LENOVO IdeaPad 1 - 4 mil 52 pesos

 ESPECIAL / Liverpool 
 ESPECIAL / Liverpool 

Laptop HP 245 G10 - 8 mil 799 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
  ESPECIAL / Liverpool

Los Black Days en Liverpool son mucho más que descuentos; son tu oportunidad de aprovechar beneficios y asegurar tus compras navideñas del 28 al 30 de noviembre. ¡No te lo pierdas!

*Precios y disponibilidad sujetos a cambio. Verificar directo en tienda. 

Te puede interesar: Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 28 de noviembre de 2025 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones