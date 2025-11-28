Estos son los programas del Bienestar que tendrán registro en diciembre 2025

El mes de noviembre está a punto de llegar a su fin, lo que significa que en diciembre viene una nueva etapa de registros para los programas sociales del Bienestar, los cuales son impulsados por el Gobierno de México, a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.Gracias a las iniciativas del Bienestar, miles de mexicanos reciben apoyos económicos que benefician sus finanzas personales y familiares. Algunos de los beneficiarios son adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, mujeres mayores de 60 años, madres solteras, estudiantes de los diferentes niveles escolares, y personas desempleadas.En diciembre, uno de estos programas dará oportunidad para que aquellas personas interesadas puedan incorporarse, por medio del registro del mismo. Conoce los detalles a continuación.Es indispensable prestar especial atención a las fechas, documentos y los requisitos necesarios para inscribirse al programa.En este sentido, Jóvenes Construyendo el Futuro es el programa que ha lanzado una nueva convocatoria. Este va dirigido a personas de 28 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan en alguna empresa.La fecha de registro es a partir del lunes 1 de diciembre. Estos son los requisitos:Para inscribirse, es necesario visitar el sitio oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro y realizar lo siguiente: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece 8 mil 480 pesos mensuales, además de seguro médico por parte del IMSS, el cual cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL