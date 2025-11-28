Estos son los programas del Bienestar que tendrán registro en diciembre 2025

El mes de noviembre está a punto de llegar a su fin, lo que significa que en diciembre viene una nueva etapa de registros para los programas sociales del Bienestar, los cuales son impulsados por el Gobierno de México, a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Gracias a las iniciativas del Bienestar, miles de mexicanos reciben apoyos económicos que benefician sus finanzas personales y familiares. Algunos de los beneficiarios son adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, mujeres mayores de 60 años, madres solteras, estudiantes de los diferentes niveles escolares, y personas desempleadas.

En diciembre, uno de estos programas dará oportunidad para que aquellas personas interesadas puedan incorporarse, por medio del registro del mismo. Conoce los detalles a continuación.

Este es el programa del Bienestar que abre registro en diciembre

Es indispensable prestar especial atención a las fechas, documentos y los requisitos necesarios para inscribirse al programa.

En este sentido, Jóvenes Construyendo el Futuro es el programa que ha lanzado una nueva convocatoria. Este va dirigido a personas de 28 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan en alguna empresa.

La fecha de registro es a partir del lunes 1 de diciembre.

Estos son los requisitos:

Tener entre 18 y 29 años de edad.

No estar trabajando ni estudiando.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Fotografía reciente.

¿Cómo realizar el registro?

Para inscribirse, es necesario visitar el sitio oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro y realizar lo siguiente: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

Completar la ficha de registro con los datos personales.

Subir los documentos al apartado correspondiente (CURP, comprobante de domicilio y foto).

Consultar el mapa de focalización en la misma página, para saber si el municipio o alcaldía correspondientes participan en la convocatoria.

Una vez completado el registro, se vinculará a algún Centro de Trabajo o empresa para comenzar con la capacitación.

¿Qué apoyos ofrece?

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece 8 mil 480 pesos mensuales, además de seguro médico por parte del IMSS , el cual cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL