Estos son los programas del Bienestar que tendrán registro en diciembre 2025

Miles de mexicanos reciben apoyos gracias a los programas del Bienestar

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Qué programas del Bienestar tendrán registro en diciembre? ESPECIAL / SECRETARÍA DE BIENESTAR

El mes de noviembre está a punto de llegar a su fin, lo que significa que en diciembre viene una nueva etapa de registros para los programas sociales del Bienestar, los cuales son impulsados por el Gobierno de México, a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Gracias a las iniciativas del Bienestar, miles de mexicanos reciben apoyos económicos que benefician sus finanzas personales y familiares. Algunos de los beneficiarios son adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, mujeres mayores de 60 años, madres solteras, estudiantes de los diferentes niveles escolares, y personas desempleadas.

En diciembre, uno de estos programas dará oportunidad para que aquellas personas interesadas puedan incorporarse, por medio del registro del mismo. Conoce los detalles a continuación.

Este es el programa del Bienestar que abre registro en diciembre

Es indispensable prestar especial atención a las fechas, documentos y los requisitos necesarios para inscribirse al programa.

En este sentido, Jóvenes Construyendo el Futuro es el programa que ha lanzado una nueva convocatoria. Este va dirigido a personas de 28 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan en alguna empresa.

La fecha de registro es a partir del lunes 1 de diciembre. 

Estos son los requisitos:

  • Tener entre 18 y 29 años de edad.
  • No estar trabajando ni estudiando.
  • Identificación oficial vigente con fotografía.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio.
  • Fotografía reciente.

¿Cómo realizar el registro?

Para inscribirse, es necesario visitar el sitio oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro y realizar lo siguiente: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

  • Completar la ficha de registro con los datos personales.
  • Subir los documentos al apartado correspondiente (CURP, comprobante de domicilio y foto).
  • Consultar el mapa de focalización en la misma página, para saber si el municipio o alcaldía correspondientes participan en la convocatoria.
  • Una vez completado el registro, se vinculará a algún Centro de Trabajo o empresa para comenzar con la capacitación.
     

¿Qué apoyos ofrece?

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece 8 mil 480 pesos mensuales, además de seguro médico por parte del IMSS, el cual cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

AL

Temas

