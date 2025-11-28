El día de ayer, el Senado avaló la renuncia de Alejandro Gertz Manero a su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con 74 votos a favor y 22 en contra.

Antes de renunciar al puesto, Gertz Manero designó a Ernestina Godoy —consejera jurídica de la Presidencia— como fiscal provisional.

Ahora, las autoridades deberán elegir al sucesor de Gertz Manero, con un proceso que está regulado en el Artículo 205 de la Constitución.

¿Cómo se elige a un nuevo fiscal?

El abogado Jorge Nader Kuri señaló que cuando un fiscal renuncia, es su responsabilidad dar aviso al Senado e informar los motivos de tal acción, mientras que en caso de que sea removido o destituido, será la persona titular del Ejecutivo quien explique por qué considera que la persona incumplió de manera grave con sus obligaciones. El Senado es quien debe nombrar al sustituto del fiscal saliente.

Una vez que exista la ausencia definitiva del fiscal, el Senado contará con veinte días para emitir una convocatoria pública a toda la ciudadanía para que siga un procedimiento de elección.

Como resultado de este proceso de convocatoria, el Senado elabora una lista de 10 finalistas, se trata de las 10 personas que al Senado le parece que puedan reunir los requisitos para ser Fiscal de la República.

La lista de 10 personas se le envía a la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa del Ejecutivo escoge una terna, en un plazo de 10 días, y posteriormente la regresa al Senado para que este elija por mayoría calificada a la persona que ocupará el cargo de nuevo fiscal.

Si la Presidenta no recibe la lista en el plazo antes señalado, ella enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General.

"La autonomía (de la fiscalía) exige que se lleve a cabo todo este procedimiento con sus tiempos y sus formas para que pueda garantizarse la llegada de un fiscal que reúna un perfil y las características necesarias para el desempeño del cargo", expresó el abogado.

"El nombramiento de quien sería el nuevo fiscal tiene que procesarse en tiempos constitucionales y en formas legislativas, no están fácil como que hoy tendríamos a un nuevo fiscal. Eso no puede pasar" , expresó.

¿Qué requisitos debe reunir el fiscal General de la República?

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos

Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación

Contar con antigüedad mínima de diez años

Tener título profesional de licenciatura en derecho

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso

El Fiscal General durará en su encargo nueve años

MB