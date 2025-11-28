Black Friday: Estas son las mejores pantallas con descuento en Amazon

Amazon ofrece este Black Friday algunas de las mejores ofertas en pantallas. Aprovecha los grandes descuentos que van desde los 2 mil 690 pesos hasta los 6 mil pesos, además de otros precios especiales que no te puedes perder. También puedes elegir entre distintas modalidades de pago para hacer tu compra más cómoda y satisfactoria. Conoce las marcas disponibles y sus características. A continuación te compartimos la información.

Televisión inteligente Amazon Fire TV Serie 4 de 50” en 4K UHD

Precio anterior: 8 mil 399 pesos

Precio actual: 5 mil 999 pesos

399.98 pesos por 15 meses sin intereses

90 días libres de Amazon Music con compra

399.98 pesos por 15 meses sin intereses 90 días libres de Amazon Music con compra Hisense QD6QFM 2025, 50” QLED Smart Fire TV UHD 4K, Alexa, AI Upscaling, Dolby Vision/Atmos, Modo Juego Plus

Precio anterior: 6 mil 89 pesos

Precio actual: 5 mil 288 pesos

352.53 pesos por 15 meses sin intereses

90 días libres de Amazon Music con compra

352.53 pesos por 15 meses sin intereses 90 días libres de Amazon Music con compra TCL Smart TV 40" 40Q3K Android TV FHD QLED Google Cast | Alexa | 2K HDR10 | 300 nits | 60 Hz | Dolby Digital+

Precio anterior: 5 mil 299 pesos

Precio actual: 3 mil 488 pesos

145 pesos por 24 meses sin intereses

90 días libres de Amazon Music con compra

Smart TV 50" QLED 4K UHD Android Google TV | Google Assistant | HDMI Gaming | Marco Delgado | 2160p | Negro

Precio anterior: 10 mil 998 pesos

Precio actual: 4 mil 829 pesos

TCL Smart TV 32" 32Q2K Android TV HD QLED Google Cast | Alexa | 2K HDR10 | 300 nits | 60 Hz | Dolby Digital+

Precio anterior: 4 mil 199 pesos

Precio actual: 2 mil 690 pesos

Motorola Google TV 43" Full HD DLED Smart TV Android | 1080p | 60 Hz | HDR | Netflix | YouTube | Google Assistant

Precio anterior: 3 mil 999 pesos

Precio actual: 3 mil 799 pesos

Para conocer más información sobre las pantallas con descuento durante el Black Friday 2025 en Amazon ingresa aquí.

AS