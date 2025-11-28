Viernes, 28 de Noviembre 2025

Black Friday: Estas son las mejores pantallas con descuento en Amazon

En este Black Friday, Amazon ofrece pantallas desde 3 mil 799 pesos, además de otras promociones que no te puedes perder

Conoce las marcas de pantallas disponibles y sus características en las ofertas que Amazon presenta este Black Friday. ESPECIAL / AMAZON

Amazon ofrece este Black Friday algunas de las mejores ofertas en pantallas. Aprovecha los grandes descuentos que van desde los 2 mil 690 pesos hasta los 6 mil pesos, además de otros precios especiales que no te puedes perder. También puedes elegir entre distintas modalidades de pago para hacer tu compra más cómoda y satisfactoria. Conoce las marcas disponibles y sus características. A continuación te compartimos la información.

  • Televisión inteligente Amazon Fire TV Serie 4 de 50” en 4K UHD
    Precio anterior: 8 mil 399 pesos
    Precio actual: 5 mil 999 pesos
    399.98 pesos por 15 meses sin intereses
    90 días libres de Amazon Music con compra
  • Hisense QD6QFM 2025, 50” QLED Smart Fire TV UHD 4K, Alexa, AI Upscaling, Dolby Vision/Atmos, Modo Juego Plus
    Precio anterior: 6 mil 89 pesos
    Precio actual: 5 mil 288 pesos
    352.53 pesos por 15 meses sin intereses
    90 días libres de Amazon Music con compra
  • TCL Smart TV 40" 40Q3K Android TV FHD QLED Google Cast | Alexa | 2K HDR10 | 300 nits | 60 Hz | Dolby Digital+
    Precio anterior: 5 mil 299 pesos
    Precio actual: 3 mil 488 pesos
    145 pesos por 24 meses sin intereses
    90 días libres de Amazon Music con compra

  • Smart TV 50" QLED 4K UHD Android Google TV | Google Assistant | HDMI Gaming | Marco Delgado | 2160p | Negro
    Precio anterior: 10 mil 998 pesos
    Precio actual: 4 mil 829 pesos
  • TCL Smart TV 32" 32Q2K Android TV HD QLED Google Cast | Alexa | 2K HDR10 | 300 nits | 60 Hz | Dolby Digital+
    Precio anterior: 4 mil 199 pesos
    Precio actual: 2 mil 690 pesos
  • Motorola Google TV 43" Full HD DLED Smart TV Android | 1080p | 60 Hz | HDR | Netflix | YouTube | Google Assistant
    Precio anterior: 3 mil 999 pesos
    Precio actual: 3 mil 799 pesos

Para conocer más información sobre las pantallas con descuento durante el Black Friday 2025 en Amazon ingresa aquí. 

