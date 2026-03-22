La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el momento en el que las familias con hijos de primaria en escuelas públicas recibirán el primer pago de la Beca Rita Cetina.

Del 2 al 19 de marzo se llevó a cabo el registro en línea a la Beca Rita Cetina, destinada a estudiantes de primaria, un apoyo del gobierno federal que promete un pago anual de más de 2 mil pesos por alumno. Con el objetivo de que el beneficio llegue a todos los infantes, en la última semana también se habilitó el registro presencial en más de 2 mil módulos en todo el territorio nacional.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es apoyar a las familias en la adquisición de uniformes y útiles escolares, para que los niños cuenten con todos los materiales necesarios para su educación.

¿Cuándo será el primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

Para cumplir con el objetivo antes expuesto, Sheinbaum indicó que el primer pago del programa social se realizará antes de que comience el ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con la Mandataria, los recursos serían entregados a las familias entre los meses de julio y agosto.

Además, al ser cuestionado por la Presidenta, el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que las tarjetas del Banco del Bienestar se entregarán a partir de mayo.

Las fechas exactas de pagos y de entregas de tarjetas serán dadas a conocer con oportunidad por las autoridades del programa.

¿De cuánto será el pago de la Beca Rita Cetina?

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de Programas para el Bienestar, se informó que niñas y niños que se encuentren inscritos en una primaria pública, sin importar su grado, comenzarán a recibir un apoyo económico para útiles y uniformes escolares. La beca consistirá en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.

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MB

