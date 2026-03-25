SAT promete auditorías para los mexicanos que hagan esto en abril 2026

Durante abril, mes clave para la presentación de la declaración anual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que intensificará sus mecanismos de fiscalización para detectar irregularidades en las finanzas de los contribuyentes. La autoridad informó que ciertos comportamientos financieros activarán alertas automáticas dentro de su sistema de monitoreo, lo que podría derivar en auditorías durante el ejercicio fiscal 2026.

La medida forma parte de una actualización en los protocolos de revisión del organismo, con la que se busca mejorar la recaudación y verificar que los ingresos reportados coincidan con los movimientos económicos reales de personas físicas y empresas.

De acuerdo con el SAT, estas revisiones no se realizan al azar. Los sistemas de análisis de datos del organismo identifican discrepancias o patrones considerados de riesgo dentro de las declaraciones fiscales y las operaciones financieras registradas.

Conductas que pueden activar una auditoría

Entre los comportamientos que podrían encender alertas durante abril se encuentran diversas prácticas que la autoridad considera indicios de evasión fiscal o uso indebido de beneficios tributarios.

Uno de los factores más vigilados es la relación con empresas conocidas como “factureras”, es decir, compañías que emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes o esquemas de nómina simulados. También se analizan los casos en los que los contribuyentes reportan pérdidas de forma constante, lo que podría utilizarse para evitar el pago de utilidades.

Otro punto bajo revisión es el uso excesivo de deducciones. Inflar gastos deducibles o registrar operaciones simuladas para reducir la carga tributaria es uno de los motivos que con mayor frecuencia despiertan sospechas en el sistema de fiscalización.

Además, el SAT advierte que ocultar ingresos o declarar montos menores a los realmente percibidos puede derivar en revisiones más profundas. A esto se suman otras situaciones como el uso incorrecto de estímulos fiscales, inconsistencias entre inventarios, importaciones y ventas, así como irregularidades en operaciones de comercio exterior.

También se consideran señales de alerta:

Omisión de retenciones de impuestos a trabajadores

Realización de operaciones financieras mediante paraísos fiscales

Solicitud de devoluciones de impuestos que no proceden legalmente

Incluso, el organismo analiza el rendimiento tributario de los contribuyentes. Cuando una empresa o persona reporta una tasa efectiva de impuestos significativamente menor al promedio de su sector económico, el sistema puede marcar el caso como potencialmente irregular.

Cuántas auditorías prevé realizar el SAT

Una vez detectados estos comportamientos, la autoridad fiscal asigna un puntaje de riesgo a cada contribuyente y prioriza las auditorías en los perfiles con mayor probabilidad de inconsistencias.

Para 2026, el SAT estima auditar alrededor de 16 mil 200 contribuyentes al año, lo que representa apenas el 0.02% del padrón total de más de 66 millones de registros.

En el caso de los llamados grandes contribuyentes —sector integrado por más de 15 mil empresas de gran tamaño— la meta es revisar a 1,200 compañías, lo que equivale a aproximadamente el 6.3% de ese padrón.

Para pequeñas y medianas empresas, el organismo prevé realizar cerca de 12 mil auditorías anuales, mientras que en el ámbito de comercio exterior se planea revisar a unos 3 mil contribuyentes, alrededor del 2.5% de los participantes en ese sector.

La autoridad fiscal reiteró que el objetivo de estas acciones es combatir prácticas de evasión y elusión, fortalecer la recaudación y mantener un sistema tributario más equitativo para los contribuyentes en México.

YC