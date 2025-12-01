Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Calendario de pagos diciembre 2025, ¡oficial!

Miles de familias en México esperan con ansias el pago de fin de año de las becas Rita Cetina y Benito Juárez. Este lunes, durante "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó el calendario de pagos oficial para diciembre de 2025, con la dispersión de fondos programada para iniciar el próximo jueves 4.

El pago más reciente para los estudiantes inscritos en estos programas, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, se efectuó el pasado décimo mes de 2025. Con el fin de año y el cierre de la primera parte del ciclo escolar 2025-2026 cerca, padres y tutores están pendientes de la fecha del quinto depósito, que cubre noviembre y diciembre. Sobre eso, se confirmó este lunes 1 de diciembre, que el inicio de la entrega del apoyo será este jueves.

Según los lineamientos de la Secretaría del Bienestar, las becas de educación básica, media superior y superior se otorgan de manera bimestral, cubriendo 10 de los 12 meses del año. Dado que no se realizan depósitos durante julio y agosto, el calendario anual se compone de cinco entregas. La próxima corresponde al último bimestre del año (noviembre y diciembre).

Es importante que los padres y tutores recuerden que estos apoyos no se dan cada mes. La comunicación oficial se realiza solo a través de las cuentas tanto de la Secretaría del Bienestar como de la Coordinación Nacional de Becas, por lo que se recomienda consultar únicamente esas fuentes para evitar confusiones derivadas de calendarios no oficiales.

¿Cuánto pagan las becas Rita Cetina y Benito Juárez en 2025?

Cuando un beneficiario recibe la notificación del depósito, el monto cubre el periodo indicado por las autoridades, y en la mayoría de los casos corresponde al bimestre completo, ya que suele haber cambios en periodos electorales, por ejemplo.

Para la Beca Benito Juárez, durante 2025 se mantiene en mil 900 pesos el pago para estudiantes de nivel medio superior. En el caso de la Beca Rita Cetina, el programa otorga la misma cantidad a cada familia con estudiantes de educación básica (primaria y secundaria), aunque si se tiene más de un hijo inscrito en secundaria pública, recibe 700 pesos adicionales.

Calendario de pagos de diciembre 2025

La información presentada este lunes en Palacio Nacional indica que el calendario de pagos para los alumnos que ya estaban dados de alta en los programas queda de la siguiente manera, siguiendo la costumbre de que el dinero caiga por orden alfabético, en una fecha específica:

Programas que recibirán dinero por el bimestre noviembre-diciembre, como parte de la Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro

Días y letras:

Jueves 4 de diciembre: A, B

Viernes 5 de diciembre: C

Lunes 8 de diciembre: D, E, F

Martes 9 de diciembre: G

Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L

Jueves 11 de diciembre: M

Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre: R

Miércoles 17 de diciembre: S

Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z



