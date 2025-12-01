El Cyber Monday es uno de los eventos más importantes del año, durante el cual las personas aprovechan para adquirir productos a los mejores precios. Sus orígenes se remontan a Estados Unidos en 2005; sin embargo, hoy es un fenómeno global en el que México también participa.

¿Cuándo es el Cyber Monday en México?

El evento en línea arrancó oficialmente a las 00:00 horas de hoy, 1 de diciembre, y finalizará a las 23:59. Durante el Cyber Monday 2025 podrás aprovechar los mejores descuentos a lo largo de 24 horas; cabe destacar que algunos comercios pueden adelantar o extender sus promociones. Entre las tiendas más reconocidas que participan se encuentra Amazon; a continuación te mostramos algunas ofertas que no te puedes perder en este Cyber Monday 2025.

Ofertas Cyber Monday en Amazon

Nine West – Reloj de pulsera de malla para mujer

Precio anterior: 1 mil 699 pesos

Precio actual: 434 pesos con 45 centavos

Hawkers – Lentes de sol ONE POLARIZED para hombre y mujer

Precio anterior: 899 pesos

Precio actual: 320 pesos con 99 centavos

Skechers – Reloj SR9056 gift set para dama

Precio anterior: 999 pesos

Precio actual: 489 pesos

Wilson – Paquete de 10 calcetas para hombre, afelpadas, color gris, talla única (8788)

Precio anterior: 229 pesos con 90 centavos

Precio actual: 180 pesos

($18 por unidad)

Nine West – Reloj de pulsera con detalles de vidrio para mujer

Precio anterior: 530 pesos con 13 centavos

Precio actual: 433 pesos

PUMA – Paquete de 6 calcetines de corte bajo para mujer

Precio anterior: 269 pesos con 52 centavos

Precio actual: 223 pesos con 17 centavos

($37.20 por unidad)

Anne Klein – Reloj con correa para mujer

Precio anterior: 2 mil 199 pesos

Precio actual: 756 pesos

Calvin Klein – Playera clásica de algodón con cuello redondo para hombre

Precio anterior: 947 pesos con 41 centavos

Precio actual: 385 pesos con 60 centavos

Champion – Sudadera con capucha

Precio anterior: 1 mil 289 pesos con 99 centavos

Precio actual: 472 pesos con 70 centavos

Columbia – Chaqueta Steens Mountain 2.0 de forro polar con cierre completo para hombre

Precio anterior: 1 mil 72 pesos con 7 centavos

Precio actual: 900 pesos con 4 centavos

Gerber – Paquete de 8 mamelucos para bebés y niñas

Precio anterior: 579 pesos con 24 centavos

Precio actual: 394 pesos con 67 centavos

Casio A700W-1ACF – Reloj unisex color plata/negro

Precio anterior: 949 pesos

Precio actual: 664 pesos

Para conocer más ofertas y descuentos que Amazon trae para ti, ingresa aquí.

