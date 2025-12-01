El Cyber Monday es uno de los eventos más importantes del año, durante el cual las personas aprovechan para adquirir productos a los mejores precios. Sus orígenes se remontan a Estados Unidos en 2005; sin embargo, hoy es un fenómeno global en el que México también participa.El evento en línea arrancó oficialmente a las 00:00 horas de hoy, 1 de diciembre, y finalizará a las 23:59. Durante el Cyber Monday 2025 podrás aprovechar los mejores descuentos a lo largo de 24 horas; cabe destacar que algunos comercios pueden adelantar o extender sus promociones. Entre las tiendas más reconocidas que participan se encuentra Amazon; a continuación te mostramos algunas ofertas que no te puedes perder en este Cyber Monday 2025.Para conocer más ofertas y descuentos que Amazon trae para ti, ingresa aquí. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS