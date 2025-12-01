Lunes, 01 de Diciembre 2025

Ofertas imperdibles de Amazon HOY por el Cyber Monday 2025

El Cyber Monday es uno de los eventos más importantes del año, en el que diversas tiendas en línea ofrecen productos con las mejores ofertas y descuentos

Por: El Informador

El Cyber Monday tendrá una duración de 24 horas en las que podrás encontrar los mejores descuentos. ESPECIAL

El Cyber Monday es uno de los eventos más importantes del año, durante el cual las personas aprovechan para adquirir productos a los mejores precios. Sus orígenes se remontan a Estados Unidos en 2005; sin embargo, hoy es un fenómeno global en el que México también participa.

¿Cuándo es el Cyber Monday en México?

El evento en línea arrancó oficialmente a las 00:00 horas de hoy, 1 de diciembre, y finalizará a las 23:59. Durante el Cyber Monday 2025 podrás aprovechar los mejores descuentos a lo largo de 24 horas; cabe destacar que algunos comercios pueden adelantar o extender sus promociones. Entre las tiendas más reconocidas que participan se encuentra Amazon; a continuación te mostramos algunas ofertas que no te puedes perder en este Cyber Monday 2025.

Ofertas Cyber Monday en Amazon

  • Nine West – Reloj de pulsera de malla para mujer
    Precio anterior: 1 mil 699 pesos
    Precio actual: 434 pesos con 45 centavos
  • Hawkers – Lentes de sol ONE POLARIZED para hombre y mujer
    Precio anterior: 899 pesos
    Precio actual: 320 pesos con 99 centavos
  • Skechers – Reloj SR9056 gift set para dama
    Precio anterior: 999 pesos
    Precio actual: 489 pesos
  • Wilson – Paquete de 10 calcetas para hombre, afelpadas, color gris, talla única (8788)
    Precio anterior: 229 pesos con 90 centavos
    Precio actual: 180 pesos
    ($18 por unidad)
  • Nine West – Reloj de pulsera con detalles de vidrio para mujer
    Precio anterior: 530 pesos con 13 centavos
    Precio actual: 433 pesos
  • PUMA – Paquete de 6 calcetines de corte bajo para mujer
    Precio anterior: 269 pesos con 52 centavos
    Precio actual: 223 pesos con 17 centavos
    ($37.20 por unidad)
  • Anne Klein – Reloj con correa para mujer
    Precio anterior: 2 mil 199 pesos
    Precio actual: 756 pesos

  • Calvin Klein – Playera clásica de algodón con cuello redondo para hombre
    Precio anterior: 947 pesos con 41 centavos
    Precio actual: 385 pesos con 60 centavos
  • Champion – Sudadera con capucha
    Precio anterior: 1 mil 289 pesos con 99 centavos
    Precio actual: 472 pesos con 70 centavos
  • Columbia – Chaqueta Steens Mountain 2.0 de forro polar con cierre completo para hombre
    Precio anterior: 1 mil 72 pesos con 7 centavos
    Precio actual: 900 pesos con 4 centavos
  • Gerber – Paquete de 8 mamelucos para bebés y niñas
    Precio anterior: 579 pesos con 24 centavos
    Precio actual: 394 pesos con 67 centavos
  • Casio A700W-1ACF – Reloj unisex color plata/negro
    Precio anterior: 949 pesos
    Precio actual: 664 pesos

Para conocer más ofertas y descuentos que Amazon trae  para ti, ingresa aquí. 

