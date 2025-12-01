La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lanzó una convocatoria pública para ocupar una vacante dentro del gobierno, la cual otorga un sueldo bruto mensual superior a los 39 mil pesos.

De acuerdo con el anuncio de la dependencia, dicha convocatoria forma parte del Servicio Profesional de Carrera (SPC), una política pública para la profesionalización de los servidores públicos que busca el ingreso, desarrollo y permanencia de los servidores públicos de confianza en la Administración Pública, garantizando igualdad de oportunidades.

El puesto corresponde a la Subdirección de Coordinación de Entidades Financieras y de Inversión Agropecuaria y Rural (con código 06-212-1-M1C015P-0000157-E-C-A), adscrito a la Unidad de Banca de Desarrollo, con sede en la Ciudad de México (CDMX).

¿Cuáles son los requisitos?

Este puesto tiene subordinados bajo su responsabilidad, por lo que el organismo busca a candidatos con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.

Se requiere a una persona con formación profesional en área general en Ciencias Naturales y Exactas y en Ciencias Sociales y Administrativas, en carreras como Matemáticas-Actuaría, Economía, Finanzas, Computación e Informática o Administración.

Es necesaria una experiencia laboral de mínimo cuatro años en áreas de Administración de Proyectos de Inversión y Riesgo, Economía Sectorial y Economía General.

Para este puesto se valora el conocimiento profundo que se tenga sobre el funcionamiento de la SHCP. ESPECIAL/Canva

Se valora, además, el conocimiento profundo que tenga sobre el funcionamiento de la SHCP, Políticas Públicas y Finanzas Públicas, Conocimientos generales de la Administración Pública General (CGAPF), Igualdad de Género, Cultura, Ética y Reglas de Integridad.

Entre las funciones del cargo se encuentra verificar el seguimiento y evaluación de los programas financieros de gasto e inversión autorizados a las "Entidades Financieras de la Banca de Desarrollo que fomentan el Financiamiento y la inversión en el Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural", que coordina la Secretaría.

El horario de trabajo es mixto y es necesario contar con disponibilidad para viajar. La percepción mensual bruta de este cargo es de 39 mil 78 pesos.

Fechas clave

El concurso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado miércoles 26 de noviembre, y el registro de las personas candidatas estará disponible hasta el próximo martes 9 de diciembre. Estas son las fechas claves del proceso de selección:

Registro de las personas candidatas y Revisión Curricular: del 26 de noviembre al 9 de diciembre de 2025.

Recepción de solicitudes para reactivación de folios: los miembros del Comité Técnico de Selección no autorizaron la reactivación de folios por causas imputables a las personas candidatas.

Examen de Conocimientos Técnicos (CT)/Examen de Conocimientos Generales de la APF (CG): del 10 de diciembre de 2025 al 23 de febrero de 2026.

Evaluación de Habilidades: del 10 de diciembre de 2025 al 23 de febrero de 2026.

Revisión y Evaluación Documental: del 10 de diciembre de 2025 al 23 de febrero de 2026.

Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito: del 10 de diciembre de 2025 al 23 de febrero de 2026.

Entrevista por los miembros del Comité Técnico de Selección: del 10 de diciembre de 2025 al 23 de febrero de 2026.

Determinación: del 10 de diciembre de 2025 al 23 de febrero de 2026.

Para conocer especificaciones sobre el puesto y del proceso de selección, así como de los requisitos de la documentación necesaria para postularse, puedes consultar la publicación oficial del DOF .

