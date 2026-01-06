Pensión Bienestar 2026: así puedes verificar si ya está disponible

Con el nuevo año también inicia un nuevo ciclo de pagos de los Programas del Bienestar, siendo los derechohabientes de las distintas pensiones del gobierno federal los primeros en recibir dinero en el mes de enero.

Tras el anuncio del calendario oficial de pagos, el día de ayer el Banco del Bienestar arrancó con la dispersión de los recursos del primer bimestre del año, es decir, de enero-febrero.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas bancarias de las y los beneficiarios, conforme al calendario oficial emitido por la Secretaría del Bienestar.

Aunque las fechas específicas para recibir los pagos se organizan de forma alfabética, existe un método para verificar que el pago ya se encuentra disponible en tu tarjeta desde la comodidad de tu hogar, lo que evita a perder tiempo en trasladarse a una sucursal bancaria o a un cajero automático.

¿Cómo saber si ya llegó el pago de la Pensión Bienestar de enero 2026 a tu cuenta?

La confirmación de que tu pago ya se encuentra disponible se logra a través de la aplicación del Banco del Bienestar, una herramienta digital que permite la consulta de saldo y los movimientos de la cuenta desde un teléfono celular.

Esta aplicación móvil gratuita permite consultar el saldo y revisar movimientos de manera fácil y segura. Está disponible para su descarga en teléfonos con sistema Android e iOS, a través de las tiendas digitales oficiales: Google Play Store y App Store.

Pasos para descargar la app del Banco del Bienestar:

Abre la tienda de aplicaciones de tu teléfono (App Store o Google Play Store). Busca la aplicación llamada “Banco del Bienestar Móvil”. Descarga la aplicación.

Una vez instalada, es necesario activarla. Para ello, ten a la mano tu tarjeta bancaria, ya que deberás vincular tu cuenta con los datos que contiene. Sigue estos pasos:

Abre la app y acepta los términos y condiciones Ingresa tu número de celular Escribe los 16 dígitos de tu tarjeta del Banco del Bienestar Captura tu NIP Crea y confirma una contraseña Consulta tu saldo y movimientos para confirmar que el depósito fue realizado

