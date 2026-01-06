Martes, 06 de Enero 2026

Cuatro posibles pagos que tendrán los jubilados del ISSSTE en 2026

Estos ingresos serán un gran alivio para la economía de miles de pensionados del ISSSTE

Por: El Informador

Este 2026, los jubilados del ISSSTE tendrán un buen arranque de año con relación al dinero. ESPECIAL/ChatGPT

Ni bien arranca este 2026, llega el pago de servicios básicos junto a la entrega mensual o bimestral de las pensiones de organismos federales como el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), siendo esta última, la que podría coincidir con hasta cuatro depósitos distintos, de acuerdo con el calendario previsto de pagos. En esta nota te contamos los detalles.

¿Cuáles son los posibles cuatro depósitos?

El primer depósito se reflejará en estos primeros días de enero e incluirá dos conceptos en un solo pago: la pensión correspondiente al mes de enero y la segunda parte del aguinaldo 2025, recordemos que la primera exhibición de esta se entregó en noviembre. 

Será hacia finales de enero cuando los jubilados tendrán el pago anticipado de la pensión de febrero, una práctica habitual del ISSSTE. A este penúltimo pago se suma un posible cuarto depósito: el pago bimestral para quienes están inscritos en la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores que distribuye el gobierno federal.

En conjunto, estos pagos permitirán a los pensionados del ISSSTE contar con mayor liquidez durante enero de 2026, ofreciendo un inicio de año más estable y organizado en todo lo financiero.

AO
 

Temas

