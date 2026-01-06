Ni bien arranca este 2026, llega el pago de servicios básicos junto a la entrega mensual o bimestral de las pensiones de organismos federales como el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), siendo esta última, la que podría coincidir con hasta cuatro depósitos distintos, de acuerdo con el calendario previsto de pagos. En esta nota te contamos los detalles.

¿Cuáles son los posibles cuatro depósitos?

El primer depósito se reflejará en estos primeros días de enero e incluirá dos conceptos en un solo pago: la pensión correspondiente al mes de enero y la segunda parte del aguinaldo 2025, recordemos que la primera exhibición de esta se entregó en noviembre.

Será hacia finales de enero cuando los jubilados tendrán el pago anticipado de la pensión de febrero, una práctica habitual del ISSSTE. A este penúltimo pago se suma un posible cuarto depósito: el pago bimestral para quienes están inscritos en la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores que distribuye el gobierno federal.

En conjunto, estos pagos permitirán a los pensionados del ISSSTE contar con mayor liquidez durante enero de 2026, ofreciendo un inicio de año más estable y organizado en todo lo financiero.

AO

