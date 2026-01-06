Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el 8 de enero

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta enero 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Plátano Chiapas por kilo a $18.90 pesos

Mandarina por kilo a $30 pesos

Pepino por kilo a $22 pesos

Aguacate Hass en malla por pieza a $32.50 pesos

Salchicha tipo Viena 250 g a $20 pesos

Queso panela canasto por pieza a $42 pesos

Chorizo chimex, paquetes de Nutrideli y un par más de Lala a $35 pesos

Pierna con muslo por kilo a $38 pesos

Pollo entero por kilo a $44 pesos

Fajita de pechuga al natural por peso a $72 pesos

Pechuga sin hueso con invitar

Pierna de cerdo en trozo a $52 pesos el medio kilo

Costilla para asar de res a $80 pesos el medio

Filete de talapia a $60 pesos el medio kilo

Camarón Coctelero a $94 pesos el medio kilo

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas nuestras pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

