Martes, 06 de Enero 2026

Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el 8 de enero

Recuerda que puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duran por varios días. ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrera

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del  Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta enero 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

  • Plátano Chiapas por kilo a $18.90 pesos
  • Mandarina por kilo a $30 pesos
  • Pepino por kilo a $22 pesos
  • Aguacate Hass en malla por pieza a $32.50 pesos
  • Salchicha tipo Viena 250 g a $20 pesos
  • Queso panela canasto por pieza a $42 pesos
  • Chorizo chimex, paquetes de Nutrideli y un par más de Lala a $35 pesos
  • Pierna con muslo por kilo a $38 pesos
  • Pollo entero por kilo a $44 pesos
  • Fajita de pechuga al natural por peso a $72 pesos
  • Pechuga sin hueso con invitar
  • Pierna de cerdo en trozo a $52 pesos el medio kilo
  • Costilla para asar de res a $80 pesos el medio
  • Filete de talapia a $60 pesos el medio kilo
  • Camarón Coctelero a $94 pesos el medio kilo

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas nuestras pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

