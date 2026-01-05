Pensión Bienestar: ¡Oficial! Aumenta el pago en 2026; ¿de cuánto será?

Este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que las distintas pensiones que otorga el gobierno federal a grupos vulnerables en México, incluida la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, tendrán un aumento en sus pagos en el 2026.El incremento dependerá del programa social al que pertenezca cada beneficiario:Además de confirmar un incremento en el monto de los pagos de las pensiones del Bienestar, Montiel Reyes también compartió el calendario de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero. Los beneficiarios cuya letra del primer apellido comienza con "A" serán los primeros en recibir el dinero, a partir de este mismo lunes.Lunes 5 de enero - AMartes 6 de enero - BMiércoles 7 de enero - CJueves 8 de enero - CViernes 9 de enero - D, E, FLunes 12 de enero - GMartes 13 de enero - GMiércoles 14 de enero - H, I, J, KJueves 15 de enero - LViernes 16 de enero - MLunes 19 de enero - MMartes 20 de enero - N, Ñ. OMiércoles 21 de enero - P, QJueves 22 de enero - RViernes 23 de enero - RLunes 26 de enero - SMartes 27 de enero - T, U, VMiércoles 28 de enero - W, X, Y, Z El dinero será depositado en las tarjetas del Banco del Bienestar de cada derechohabiente en la fecha indicada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB