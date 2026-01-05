Pensión Bienestar: ¡Oficial! Aumenta el pago en 2026; ¿de cuánto será?

Este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que las distintas pensiones que otorga el gobierno federal a grupos vulnerables en México, incluida la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, tendrán un aumento en sus pagos en el 2026.

¿De cuánto será el pago de la Pensión Bienestar con el incremento?

El incremento dependerá del programa social al que pertenezca cada beneficiario:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar enero 2026

Además de confirmar un incremento en el monto de los pagos de las pensiones del Bienestar, Montiel Reyes también compartió el calendario de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero. Los beneficiarios cuya letra del primer apellido comienza con "A" serán los primeros en recibir el dinero, a partir de este mismo lunes.

Lunes 5 de enero - A

Martes 6 de enero - B

Miércoles 7 de enero - C

Jueves 8 de enero - C

Viernes 9 de enero - D, E, F

Lunes 12 de enero - G

Martes 13 de enero - G

Miércoles 14 de enero - H, I, J, K

Jueves 15 de enero - L

Viernes 16 de enero - M

Lunes 19 de enero - M

Martes 20 de enero - N, Ñ. O

Miércoles 21 de enero - P, Q

Jueves 22 de enero - R

Viernes 23 de enero - R

Lunes 26 de enero - S

Martes 27 de enero - T, U, V

Miércoles 28 de enero - W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar, bimestre enero-febrero 2026. ESPECIAL

El dinero será depositado en las tarjetas del Banco del Bienestar de cada derechohabiente en la fecha indicada.

