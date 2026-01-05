Lunes, 05 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión Bienestar: ¡Oficial! Aumenta el pago en 2026; ¿de cuánto será?

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, confirmó el monto de los pagos que las distintas pensiones del Bienestar tendrán este año 

Por: El Informador

La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumenta 200 pesos este 2026. ESPECIAL

La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumenta 200 pesos este 2026. ESPECIAL

Este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que las distintas pensiones que otorga el gobierno federal a grupos vulnerables en México, incluida la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, tendrán un aumento en sus pagos en el 2026.

Mira esto: Pensión Bienestar: ¿Cómo saber si ya llegó el pago de enero 2026 a tu tarjeta?

¿De cuánto será el pago de la Pensión Bienestar con el incremento?

El incremento dependerá del programa social al que pertenezca cada beneficiario:

  • Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos
  • Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
  • Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Revisa: Pensión Bienestar 2026: Pasos para enterarte de las fechas de pago por WhatsApp

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar enero 2026

Además de confirmar un incremento en el monto de los pagos de las pensiones del Bienestar, Montiel Reyes también compartió el calendario de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero. Los beneficiarios cuya letra del primer apellido comienza con "A" serán los primeros en recibir el dinero, a partir de este mismo lunes.

Lunes 5 de enero - A

Martes 6 de enero - B

Miércoles 7 de enero - C

Jueves 8 de enero - C

Viernes 9 de enero - D, E, F

Lunes 12 de enero - G

Martes 13 de enero - G

Miércoles 14 de enero - H, I, J, K

Jueves 15 de enero - L

Viernes 16 de enero - M

Lunes 19 de enero - M

Martes 20 de enero - N, Ñ. O

Miércoles 21 de enero - P, Q

Jueves 22 de enero - R

Viernes 23 de enero - R

Lunes 26 de enero - S

Martes 27 de enero - T, U, V

Miércoles 28 de enero - W, X, Y, Z

Te puede interesar: Profeco reprueba ESTE yogurt por incluir información falsa

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar, bimestre enero-febrero 2026. ESPECIAL  
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar, bimestre enero-febrero 2026. ESPECIAL  

El dinero será depositado en las tarjetas del Banco del Bienestar de cada derechohabiente en la fecha indicada.

Lee también: Pensión ISSSTE: Derechohabientes recibirán PAGO DOBLE este día de enero 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones