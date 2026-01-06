El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las prácticas de los contribuyentes que causarán auditorias por su parte durante este año 2026. Estos son los detalles:

El SAT dio a conocer la política que regirá en la aplicación de las auditorias durante el presente ejercicio fiscal 2026 .

Lo anterior, aseguró, con el fin de establecer condiciones equitativas para las inversiones, brindar certidumbre jurídica y optimizar los recursos del sistema tributario mexicano.

Con ello, afirmó, se podrán aplicar menos auditorías, pero generarán una mayor recaudación, lo que garantizará piso parejo en el cobro de las contribuciones .

Adelantó que para lograrlo dará a conocer próximamente el Plan Maestro 2026, que es su programa anual de fiscalización.

Según el organismo, se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.

También indicó que los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles .

¿A quiénes y cómo auditará?

Señaló que en caso de que se incumpla con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente .

En los procesos de auditoría, se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información .

Los que estarán en la mira del SAT serán principalmente a aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:

Celebren operaciones con factureras o nomineras

Presenten pérdidas fiscales recurrentes

Simulen o abusen de deducciones

Obtengan ingresos que no son declarados

Abusen de estímulos fiscales

Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden

Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias

No paguen retenciones por sus empleados

Realicen operaciones con paraísos fiscales

Soliciten devoluciones improcedentes

Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector

Quejas y denuncias

Al mismo tiempo recordó que existen diversos canales para que los contribuyentes puedan poner sus quejas y denuncias.

Existe el correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx. O bien la línea de teléfono Marca SAT: 55 6272 2222 o 55 6272 2728 opción 8.

De igual manera se pueden hacer en el portal del SAT, en el apartado Denuncias SAT en https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/quejas-odenuncias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA