Martes, 19 de Mayo 2026

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Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 19 y 20 de mayo

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 19 y 20 de mayo en el Martimiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 19 y 20 de mayo en el Martimiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 19 y 20 de mayo de 2026 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

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Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas y verduras

Ciruela: $59.90 el kilo
Mamey: $29.50 el kilo
Manzana Jonagolg: $46.90 el kilo
Pera Bosc: $39.00 el kilo
Manzana roja mediana: $44.90 por pieza
Manzana Golden Chica en bolsa: $32.50 el kilo
Mango ataulfo: $29.90 el kilo
Uva globo emperador: $54.90 el kilo
Zarzamora: $29.50 por pieza
Limón Colima: $21.00 el kilo
Plátano Chiapas: $14.50 el kilo
Plátano macho: $29.50 el kilo
Mango Paraíso: $18.50 el kilo
Guayaba: $48.50 el kilo
Papa Cambray: $29.90 el kilo
Aguacate Hass en malla: $29.90
Pepino verde: $14.50 el kilo
Berenjena: $44.50 el kilo
Tomate verde: $18.50 el kilo
Champiñón: $89.00 el kilo

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Alternativas para aprovechar las promociones en Chedraui

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas ofertas, Chedraui pone a disposición diversas modalidades de compra y pago. Los clientes pueden realizar sus compras en línea mediante el sitio oficial o la aplicación móvil, con varias opciones de pago disponibles.

También es posible pagar utilizando BBVA Wallet y puntos acumulados, una alternativa práctica para quienes desean aprovechar los beneficios de su tarjeta, otra opción es el Monedero Mi Chedraui, que permite utilizar el saldo generado en compras previas.

Para quienes prefieren la atención presencial, está disponible la compra directa en tienda. Además, Chedraui ofrece la modalidad de pago contra entrega, en la que la compra se realiza por internet y se recoge en sucursales participantes.

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