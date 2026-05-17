Tras varios rumores de renuncia en el entorno político, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) . A través de un mensaje en video difundido en redes sociales, la Mandataria confirmó que Juan Carlos Carpio Fragoso, anterior director de Finanzas, tomará las riendas de la empresa productiva del Estado .

Este relevo directivo provocó reacciones inmediatas en el gabinete federal y en el sector energético nacional. Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, reconoció el trabajo de Rodríguez Padilla por su contribución al sector y expresó su respaldo a Carpio Fragoso ante los enormes desafíos financieros y operativos en puerta.

Los desafíos en exploración y producción

El principal objetivo del nuevo titular será aumentar la producción a 1.8 millones de barriles de petróleo diarios a mediano plazo . Para lograr esta ambiciosa meta, la empresa estatal necesita invertir recursos cuantiosos en la exploración de nuevos campos petroleros en diversas regiones del país.

En este contexto de expansión, el Gobierno de México busca concretar una alianza estratégica con Petrobras. La compañía brasileña cuenta con esquemas de exploración de gran interés para el país, los cuales podrían compartirse para fortalecer las operaciones nacionales y alcanzar las metas de extracción fijadas por la administración .

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El debate sobre el gas no convencional

Otro desafío de gran magnitud para la nueva gestión es la producción de gas natural para garantizar el abasto . El nuevo director deberá evaluar, junto con un grupo especializado formado por el Gobierno, la viabilidad de extraer gas no convencional en territorio nacional y analizar el uso del fracking.

Sobre este tema energético, Cuitláhuac García Jiménez, titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), dio la bienvenida al nuevo director. El funcionario anticipó un trabajo conjunto y en equipo desde su dependencia para asegurar el suministro de gas en el país, reconociendo también la labor del director saliente.

Refinación, petroquímica y fertilizantes

La consolidación del Sistema Nacional de Refinación es una tarea prioritaria en la agenda de la nueva administración de la petrolera. Carpio Fragoso tiene la encomienda de concluir los trabajos de modernización en la refinería de Tula y en la refinería de Salina Cruz, incluyendo las plantas coquizadoras .

El proceso de transformación abarca también el mejoramiento de toda la cadena de refinación para producir más gasolina de consumo interno. A esto se suma el compromiso de incrementar la producción en las áreas de petroquímica y fertilizantes, rubros de gran relevancia para la soberanía energética y agrícola.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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