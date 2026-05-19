¿Recibes pensión IMSS? Confirman 15% de aumento en pago de junio 2026 para estos pensionados; conoce los requisitos y fecha de pago

Si tienes dependientes económicos, este 1 de junio de 2026 podrías recibir hasta un 15% extra en tu Pensión IMSS. Frente al aumento de precios en México, este ingreso adicional es un alivio crucial que no puedes dejar pasar hoy.

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Este beneficio económico, avalado oficialmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no es un simple bono, un préstamo ni un regalo al azar. Se trata de un derecho legal y permanente que lamentablemente muchos adultos mayores desconocen en la actualidad. Por falta de información clara, miles de pensionados dejan perder una cantidad importante de dinero cada año.

¿Qué dice la Ley 73 del IMSS?

El incremento está dirigido de manera exclusiva a todas aquellas personas que se retiraron bajo el amparo del régimen de la Ley 73 por los conceptos de cesantía en edad avanzada o vejez. La normativa vigente establece de forma muy clara que este ajuste financiero se calcula directamente sobre la cuantía básica de tu pensión, no sobre el salario mínimo. Esto significa que el impacto positivo en tu economía diaria será un crecimiento real, proporcional y verdaderamente significativo.

¿Quiénes recibirán aumento de la pensión IMSS en junio 2026?

Para acceder a este dinero extra, la legislación divide los montos de manera específica según tu carga familiar actual. A través de las Asignaciones Familiares, puedes maximizar tus ingresos mensuales siguiendo esta lista de tips rápidos y porcentajes autorizados por la ley:

Suma un 15% adicional de forma directa si logras acreditar legalmente a tu esposa o concubina ante la institución.

Agrega un 10% extra por cada hijo menor de 16 años, o hasta los 25 años si demuestras con constancias que continúan estudiando en el Sistema Educativo Nacional.

Obtén un 10% adicional por cada uno de tus padres dependientes económicamente, aplicable únicamente en el escenario donde no tengas pareja ni hijos registrados.

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¿Cómo se paga la pensión IMSS de junio 2026?

Para que este anhelado pago se vea reflejado sin contratiempos en tu depósito del próximo lunes 1 de junio de 2026, es importante que acudas a la brevedad a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponde. El trámite es totalmente gratuito y presencial. Resulta indispensable que te presentes en ventanilla con tu Número de Seguridad Social (NSS) impreso, una identificación oficial vigente y las actas de matrimonio o nacimiento originales que acrediten el vínculo directo con tus dependientes. No dejes este dinero sobre la mesa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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