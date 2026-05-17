Extranjeros en México: ¿Qué nacionalidades lideran el turismo?

El turismo de extranjeros en México rompió todos los esquemas entre enero y marzo de 2026, registrando la llegada de 26 millones de viajeros de diversas nacionalidades. La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, confirmó este hito durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 15 de mayo.

Este volumen de visitas representa un incremento del 10.2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, una cifra inédita desde 2010. El fenómeno se explica por alianzas estratégicas y facilidades migratorias que atraen a viajeros de todo el mundo hacia los destinos nacionales, consolidando al país como una potencia indiscutible en la industria de los viajes.

El mercado europeo y latinoamericano toman la delantera

Los datos oficiales muestran un cambio interesante en el origen de los visitantes. España encabeza el crecimiento europeo con un asombroso 34 % , seguido por Italia con 17 % , Reino Unido con 16.4 % y Francia con 15.5 por ciento . En América Latina, Colombia reportó un alza del 23 % , consolidándose como un emisor clave para la región . Por su parte, Canadá mantiene un ritmo ascendente con un 9.6 por ciento.

Estas cifras demuestran que la estrategia de diversificación rinde frutos, reduciendo la dependencia histórica de un solo mercado y abriendo las puertas a nuevas culturas que buscan explorar nuestras riquezas naturales y arquitectónicas.

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El caso de Brasil merece una mención especial en este reporte trimestral. Gracias a la implementación del visado electrónico, el mercado brasileño creció un 9.6 % y pasó del octavo al quinto lugar en importancia para el país en solo dos meses . Esta medida administrativa facilitó los trámites de viaje, motivando a miles de sudamericanos a elegir las playas y ciudades mexicanas para sus vacaciones. Las autoridades anticipan que esta tendencia al alza continuará durante el resto del año, fortaleciendo los lazos comerciales y culturales entre ambas naciones.

El gigante asiático: La nueva apuesta del sector

Mirando hacia el futuro, el Gobierno de México tiene en la mira al mercado de China . Con 155 millones de turistas chinos viajando por el mundo, captar una fracción de este grupo es una prioridad. Para entender el impacto de estos visitantes, aquí tienes unos datos rápidos:

Gastan un 50 % más que el promedio de otros viajeros internacionales.

En 2025, llegaron 107 mil ciudadanos chinos, con un crecimiento anual del 8.2 por ciento.

El objetivo es consolidar a esta nación, que hoy ocupa el puesto 14 , como uno de los principales emisores a través de la participación en ferias turísticas asiáticas.

Derrama económica: El impacto en los bolsillos mexicanos

Más allá del número de personas, el beneficio financiero es innegable. Durante este primer trimestre, la derrama económica alcanzó los 10 mil 287 millones de dólares, superando en un 1.2 % los registros previos. Este flujo de capital beneficia a hoteles, restaurantes, artesanos y prestadores de servicios en múltiples regiones.

La inyección de divisas fortalece la economía local y genera empleos, demostrando que la industria de los viajes es un pilar indiscutible para el desarrollo del país y una fuente de bienestar para miles de familias que dependen de esta actividad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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