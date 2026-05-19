Esta es la tercera semana del quinto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Aguacate por kilo a $42.80

Cebolla blanca por kilo a $21.80

Mango ataúlfo por kilo a $24.80

Manzana Golden bolsa a $38

Limón con semilla por kilo a $28.80

Uva blanca sin semilla por kilo a $79.80

Zanahoria por kilo a $14.80

Chayote sin espinas por kilo a $29.80

Nopal entero por kilo a $36.80

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res 80/20 por kilo a $98.90

Pierna de cerdo con huesto congelada por kilo a $58

Chuleta de lomo de cerdo ahumada por kilo a $109

Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $98

Huevo blanco 30 piezas a $63.90

Filete de basa por kilo a $64.90

Filtete tilapia sin piel valley foods 500 gr a $84.90

Huachinango del pacífico por kilo a $199

Básicos de despensa que puedes aprovechar

Aceite Vegetal Nutrioli 850 ml a $39.90

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $69

Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $176

Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55

Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $57.50

Atún Dolores en agua lata 295 gr a $39

Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $28

Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $128

Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $40

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