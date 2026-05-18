Pago Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el apoyo hoy lunes 18 de mayo?

El Gobierno de México continúa con la dispersión de recursos económicos de las distintas pensiones del Bienestar, apoyos fundamentales para grupos vulnerables de la población. La organización de los depósitos obedece a un estricto orden alfabético para mantener la seguridad y el orden en las sucursales bancarias. De esta manera, las autoridades evitan aglomeraciones y garantizan un servicio eficiente para todos los derechohabientes.

¿Qué letra cobra la Pensión Bienestar este lunes 18 de mayo?

Para este lunes 18 de mayo, el calendario de pagos oficial establece que los beneficiarios con el primer apellido que inicia con la letra M reciben su dinero.

Cabe recordar que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria, por lo que no hay necesidad de acudir a las ventanillas el mismo día del depósito. Además, los beneficiarios pueden utilizar su tarjeta en tiendas de autoservicio, farmacias y diversos establecimientos con terminal punto de venta.

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Montos oficiales para el pago de la Pensión Bienestar en mayo

Para este ciclo de 2026, los apoyos económicos mantienen los montos establecidos desde el inicio del año, los cuales buscan mejorar la protección social y garantizar una calidad de vida digna para los sectores más vulnerables de la población mexicana.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a individuos de 65 años en adelante, el pago bimestral es de 6 mil 400 pesos. Este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que ha sido elevado a rango constitucional y ahora es un derecho inalienable para todos los ciudadanos a partir de esa edad.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar

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Por otro lado, el esquema de apoyos incluye también a otros grupos prioritarios que reciben su transferencia en las mismas fechas. La Pensión Mujeres Bienestar, destinada a ciudadanas de entre 60 y 64 años de edad con el objetivo de impulsar su independencia económica, otorga un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales. Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega un apoyo económico de 3 mil 300 pesos. Todos estos depósitos se realizan bajo el mismo calendario alfabético.

¿Dónde retirar el pago de la Pensión Bienestar sin comisión?

El retiro del pago de la Pensión Bienestar no genera cobro de comisiones si el movimiento se realiza en los cajeros automáticos o en las ventanillas del Banco del Bienestar. Los adultos mayores pueden acudir a la sede más cercana a su domicilio para disponer de su dinero de forma totalmente gratuita.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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