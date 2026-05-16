En los últimos días, la Secretaría de Educación comenzó la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina, un apoyo que beneficiará a miles de familias en todo el país. Los tutores de estudiantes de primaria deberán acudir por su tarjeta del Banco del Bienestar, la cual será el medio para recibir el depósito del programa.

Está de más recordar que la Beca Rita Cetina se ha convertido en un respaldo importante para millones de familias mexicanas, ya que además de apoyar la educación, también impulsa la economía local y ayuda a reducir el abandono escolar en el país.

La distribución iniciará el 18 de mayo y concluirá el 31 de julio, periodo en el que autoridades educativas organizarán jornadas de entrega en escuelas de Guadalajara y del resto de México. Gracias a este proceso, las familias podrán acceder de manera directa y segura a los recursos del apoyo gubernamental.

Fechas y sedes de entrega de la tarjeta

El Gobierno de México ya coordina las visitas a los planteles educativos para realizar la entrega de tarjetas. Cada escuela informará a madres, padres y tutores la fecha y hora correspondiente, por lo que será importante mantenerse atentos a los avisos oficiales y canales de comunicación del plantel.

Personal de la Coordinación Nacional de Becas acudirá directamente a las escuelas para entregar las tarjetas sin intermediarios y sin ningún costo para las familias. Además, muchos tutores recibirán mensajes de texto con los detalles de su cita.

Durante las jornadas, los Servidores de la Nación instalarán módulos de atención en los planteles para agilizar el proceso. Al recibir la tarjeta, los tutores deberán firmar un acuse y posteriormente activarla en un cajero del Banco del Bienestar. También se recomienda conservar el sobre original, ya que contiene información importante de seguridad.

Documentos necesarios para recoger la Beca Rita Cetina

Para completar el trámite, los tutores deberán presentar identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio, además de copias de los documentos solicitados.

También será necesario llevar:

Acta de nacimiento del tutor

CURP del tutor

Documentos del alumno beneficiario

Copias legibles de todos los requisitos

El personal revisará que los datos coincidan con el registro del sistema, por lo que cualquier error podría retrasar la entrega de la tarjeta.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Para hacer el trámite más rápido y seguro, toma en cuenta estos consejos:

1. Lleva todas las copias organizadas en un sobre o carpeta.

2. Guarda la tarjeta en un lugar seguro después de recibirla.

3. Nunca compartas tu NIP ni los datos de acceso.

4. Llega unos minutos antes de tu cita.

5. Aprovecha para resolver cualquier duda con el personal de apoyo.

¿Cuándo depositarán el apoyo?

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que los depósitos comenzarán en agosto, cuando cada estudiante de primaria recibirá 2 mil 500 pesos, recursos que podrán utilizarse para la compra de útiles, uniformes y otros gastos escolares.

Con este sistema, el Gobierno de México busca que el apoyo llegue de manera directa y sin manejo de efectivo, facilitando las compras en papelerías y comercios locales justo en la temporada de regreso a clases.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO