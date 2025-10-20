Comerciantes afectados por lluvias recibirán ESTE apoyo económico

Este 20 de octubre, durante "La Mañanera", Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar , presentó el Plan Integran de Apoyo a los Afectados por las Lluvias para Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz , mismo que incluye la entrega de apoyos económicos directos para las y los comerciantes afectados por las lluvias extraordinarias que afectaron a dichas entidades del 6 al 9 de octubre.

Montiel declaró que, por instrucciones de la Presidenta, comenzará la entrega del primer apoyo económico de 20 mil pesos el miércoles 22 de octubre para " todas las viviendas afectadas que han sido censadas " después de las afectaciones.

Posterior a esta primera entrega, " vendrá un siguiente apoyo que se dará respecto al grado de daño que tenga la vivienda: para quien tuvo un daño medio, se entregarán 25 mil pesos, en un segundo momento, 40 mil pesos para daño mayor, y 70 mil pesos para quien perdió totalmente su vivienda ."

Lee también: Entregarán apoyos a damnificados por las lluvias en ESTAS fechas

La titular además declaró que se realizará la reubicación de viviendas cercanas a los cauces y las laderas de los ríos debió a que se encuentran en zonas de riesgo. Este trabajo lo coordinará la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) .

Otro de los apoyos contemplados en este Plan Integral será dirigido a las y los comerciantes de las entidades afectadas, a quienes se les entregará un apoyo de 50 mil pesos para resarcir del daño que dejaron las lluvias extraordinarias en la mercancía de sus establecimientos.

" También se van a apoyar a los locales comerciantes con 50 mil pesos. Muchos locales perdieron su mercancía, la estructura quedó en buenas condiciones, pero lo que se perdió fue la mercancía ", declaró Montiel. Hasta el momento no hay fecha para el inicio de la entrega de estos apoyos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF