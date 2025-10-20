Lunes, 20 de Octubre 2025

Beca Benito Juárez: Calendario OFICIAL de pagos para estudiantes media superior

A partir de hoy 20 y hasta el 27 de octubre, los beneficiarios de educación media superior, recibirán el depósito correspondiente a su beca Benito Juárez

¿Quiénes reciben su pago de la Beca Benito Juárez durante este periodo? ESPECIAL / BANCO DEL BIENESTAR

El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez continúa con su proceso de entrega de apoyos económicos para los estudiantes de diversos niveles educativos.

De acuerdo con el calendario, para el bimestre de septiembre-octubre, que compartió el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, a partir de hoy 20 y hasta el 27 de octubre, los beneficiarios de educación media superior, recibirán el depósito correspondiente a su beca.

¿Quiénes reciben su pago durante este periodo?

Durante esta fecha, se realizará el pago a los beneficiarios con base en la primera letra del primer apellido.

 ESPECIAL
 ESPECIAL

Cabe destacar que en caso de no recibir tu pago dentro de las fechas estipuladas o tienes dudas sobre el estatus, es recomendable contactar a los canales de atención de la beca a través de su número telefónico o correo electrónico oficial.

