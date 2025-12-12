El pasado fin de semana, Liverpool llevó a cabo su última Venta Nocturna del año, y no volverá a realizar un evento de este tipo hasta abril de 2026. No obstante, con la Venta Especial de diciembre, la cadena de tiendas departamentales ofrece una última oportunidad a sus clientes para hacer sus comprar navideñas con atractivos descuentos y promociones.

Con este evento comercial, Liverpool busca cerrar con broche de oro el año, premiando a sus clientes más fieles, pero también ampliando las posibilidades de atraer a nuevos compradores.

¿Cuándo es la Venta Especial Liverpool de diciembre 2025?

El inicio de la Venta Especial de diciembre de Liverpool se encuentra programado para este viernes 12, y el evento durará hasta el próximo domingo 14 de diciembre.

En la aplicación de Liverpool Pocket, la Venta Especial se encuentra disponible desde las 21:00 horas del día de ayer. Cabe decir que al utilizar el código POCKETMENOS5, los usuarios podrán obtener un descuento adicional del 5% en su primera compra en este medio.

¿Cuál es el horario de las tiendas Liverpool durante la Venta Especial de diciembre?

Los puntos físicos de venta de Liverpool operarán durante esta campaña en un horario de 11:00 a 21:00 horas, no obstante, los descuentos tanto en el sitio web de la tienda como en su app se encuentran disponibles en todo momento dentro del periodo señalado.

Descuentos de Liverpool en la Venta Especial de diciembre 2025

Como es habitual, durante estos periodos de ventas especiales Liverpool ofrece descuentos en todas las categorías de la tienda, donde destaca electrónica, moda, hogar, entre otras.

Algunos de los descuentos vigentes en la liverpool.com.mx son:

Hasta 30% de descuento y hasta 9 meses sin intereses en Jeans

Hasta 30% de descuento en lentes y paga en marzo

Hasta 20% de descuento en suéteres o hasta 9 meses sin intereses

Hasta 40% de descuento en botas

Hasta 40% de descuento en tenis

Hasta 20% de descuento en relojes y paga en marzo

Hasta 70% de descuento y hasta 18 meses sin intereses en viajes

Todos los clientes Liverpool, incluso los que no cuentan con tarjeta de la tienda, pueden acceder a descuentos de hasta el 50%. Sin embargo, con este tipo de tarjetas es posible acceder a mejores oportunidades. Uno de los beneficios exclusivos es la posibilidad de iniciar el pago de sus compras hasta marzo de 2026.

En la tienda también se pueden realizar transacciones con tarjetas de crédito o débito emitidas por los principales bancos de México: BBVA, Santander, Banamex, HSBC, Banorte, Scotiabank, entre otros. Además, se encuentran disponibles otros métodos de pago como PayPal, Tienda Waldo’s, Farmacias del Ahorro, 7 Eleven, Farmacias Benavides y SPEI.

