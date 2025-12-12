Estos son los bancos que SÍ abren hoy 12 de diciembre

Aunque el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, no es un feriado oficial, en México suele tomarse como tal por diversas instituciones. En el caso de los bancos y otras entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la fecha se reconoce como día de descanso obligatorio por la celebración del Día del Empleado Bancario. Sin embargo, algunas sucursales permanecerán abiertas para atender a los clientes en sus operaciones habituales.Para este año se marcaron como días inhábiles:La excepción es Banco Azteca, que como parte de su modelo de negocio atiende en sucursales los 365 días del año, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.Asimismo, este 12 de diciembre operarán con normalidad las sucursales de otros bancos ubicadas dentro de almacenes comerciales y supermercados.Esto no contraviene las disposiciones legales, ya que la CNBV permite a las instituciones afiliadas abrir en días feriados o cerrar en días hábiles con sólo presentar un aviso que indique las localidades donde habrá instalaciones abiertas y el tipo de operaciones que se realizarán.Los usuarios de cualquier banco también tienen a su disposición cajeros automáticos, banca por internet y servicios telefónicos, los cuales funcionarán con normalidad. Lo mismo que los supermercados y tiendas de conveniencia que funcionan como corresponsales bancarios.Para quienes tengan hoy una fecha de vencimiento de algún trámite u operación, es importante señalar que, al ser un día feriado, por ley el plazo se extiende al siguiente día hábil, por lo que no habrá consecuencias por no poder cumplirlo debido al cierre de sucursales.