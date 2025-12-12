Estos son los bancos que SÍ abren hoy 12 de diciembre

Aunque el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, no es un feriado oficial, en México suele tomarse como tal por diversas instituciones. En el caso de los bancos y otras entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la fecha se reconoce como día de descanso obligatorio por la celebración del Día del Empleado Bancario. Sin embargo, algunas sucursales permanecerán abiertas para atender a los clientes en sus operaciones habituales.

Para este año se marcaron como días inhábiles:

1 de enero

Primer lunes de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

17 y 18 de abril

1 de mayo

16 de septiembre

2 de noviembre y el tercer lunes del mes (en conmemoración del 20 de noviembre)

12 y 25 de diciembre

Todos los sábados y domingos

La excepción es Banco Azteca, que como parte de su modelo de negocio atiende en sucursales los 365 días del año, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Asimismo, este 12 de diciembre operarán con normalidad las sucursales de otros bancos ubicadas dentro de almacenes comerciales y supermercados.

Los cajeros automáticos son una opción siempre disponible. EL INFORMADOR/Archivo

Esto no contraviene las disposiciones legales, ya que la CNBV permite a las instituciones afiliadas abrir en días feriados o cerrar en días hábiles con sólo presentar un aviso que indique las localidades donde habrá instalaciones abiertas y el tipo de operaciones que se realizarán.

Los usuarios de cualquier banco también tienen a su disposición cajeros automáticos, banca por internet y servicios telefónicos, los cuales funcionarán con normalidad. Lo mismo que los supermercados y tiendas de conveniencia que funcionan como corresponsales bancarios.

Para quienes tengan hoy una fecha de vencimiento de algún trámite u operación, es importante señalar que, al ser un día feriado, por ley el plazo se extiende al siguiente día hábil, por lo que no habrá consecuencias por no poder cumplirlo debido al cierre de sucursales.