Liverpool: Fechas de la Venta Especial antes de Navidad

El momento perfecto para adelantar tus compras navideñas o darte un gusto con esos productos que tanto deseas ha llegado a la cadena comercial Liverpool.Esto es posible debido a que actualmente la empresa mexicana se encuentra brindando una alta diversidad de descuentos a sus consumidores, con la Venta Especial de Liverpool, la cual tendrá lugar a partir del día de hoy viernes 12 de diciembre, concluyendo a su vez el próximo domingo 14 de diciembre. Este evento comercial cuenta con la particularidad de otorgarle al cliente hasta un 50% de descuento en sus compras, con la posibilidad de comenzar a pagar hasta el mes de marzo. Descubre la variedad de productos a escoger y muchos más descuentos, entrando a la tienda virtual de Liverpool o acudiendo a tu sucursal más cercana, no dejes pasar esta oportunidad. CT