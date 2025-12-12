Liverpool: Fechas de la Venta Especial antes de Navidad

El momento perfecto para adelantar tus compras navideñas o darte un gusto con esos productos que tanto deseas ha llegado a la cadena comercial Liverpool.

Esto es posible debido a que actualmente la empresa mexicana se encuentra brindando una alta diversidad de descuentos a sus consumidores, con la Venta Especial de Liverpool, la cual tendrá lugar a partir del día de hoy viernes 12 de diciembre, concluyendo a su vez el próximo domingo 14 de diciembre.

Este evento comercial cuenta con la particularidad de otorgarle al cliente hasta un 50% de descuento en sus compras, con la posibilidad de comenzar a pagar hasta el mes de marzo.

Descuentos que no puedes dejar pasar en esta Venta Especial de Liverpool

Lavadoras y secadoras - 51% de descuento

Refrigeradores - 51% de descuento

Pantallas - 30% de descuento

Consolas - 25% de descuento

Colchones - 50% de descuento

Laptops - 30% de descuento

Celulares - 20% de descuento

Tablets - 30% de descuento

Juguetes - 30% de descuento

Muebles - 50% de descuento

Electrodomésticos - 25% de descuento

Descubre la variedad de productos a escoger y muchos más descuentos, entrando a la tienda virtual de Liverpool o acudiendo a tu sucursal más cercana, no dejes pasar esta oportunidad.

