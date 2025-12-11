Con el objetivo de impedir la adquisición de activos de Warner Bros. Discovery, anunciada por Netflix la semana pasada, una suscriptora de HBO radicada en Las Vegas presentó una demanda en contra de la plataforma de streaming.

Michelle Fendelander, quien interpuso la acción legal ante un Tribunal de Distrito en San José de acuerdo con Los Angeles Times, argumenta que la compra reduciría la competencia en el mercado de streaming por suscripción y afectaría directamente a los consumidores mediante precios más altos y servicios de menor calidad . La demanda busca obtener estatus de acción colectiva y solicita una orden judicial para frenar la fusión.

Netflix anunció la semana pasada que acordó adquirir el negocio de cine y televisión de Warner Bros. Discovery, su complejo de producción en Burbank, HBO y el servicio streaming de HBO Max, operación valuada en más de 82.7 millones de dólares.

La empresa, con sede en Los Gatos, California, calificó la demanda como "infundada" y aseguró que se trata de un intento de aprovechar la atención que rodea al acuerdo.

Ejecutivos de la compañía sostuvieron que la compra ofrecerá mayores opciones a los consumidores, más oportunidades para los creadores y un incremento en el valor para los accionistas.

De concretarse la operación, Netflix obtendría acceso a franquicias y personajes como Batman, Harry Potter y Game of Thrones, además de comprometerse a mantener los estrenos cinematográficos de Warner Bros. en salas.

MB