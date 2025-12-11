¿Cuánto aumentará el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

Con el objetivo de combatir el desempleo y brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes adquieran experiencia laboral, la continuidad del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está garantizada para el 2026, con un pago superior al de este año.

El apoyo del Gobierno de México busca beneficiar a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando y no cuenten con un trabajo , además de brindar capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses, a cambio les otorga a los beneficiarios una beca mensual y seguro médico.

¿Cuánto aumentará el apoyo de Jóvenes Construyendo en Futuro en 2026?

Anteriormente, el apoyo económico que recibían los beneficiarios era de 8 mil 480 pesos, sin embargo, con el aumento al salario mínimo del 13% para el 2026, el programa aumentará la cantidad que otorga.

Recientemente, se concluyó el periodo de postulaciones en la plataforma, donde los candidatos que se encuentran dados de alta en el programa dieron el primer paso para acercarse a las empresas o centros de trabajo que son parte de la iniciativa.

El proceso continuará con la vinculación para seleccionar a los aprendices en cada una de las vacantes que fueron publicadas y, a este nuevo grupo de beneficiarios, así como a los que ya se encuentran inscritos al programa; a partir del 1 de enero, el apoyo económico que recibirán será de 9 mil 582 pesos.

