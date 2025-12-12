Este viernes 12 de diciembre, el peso mexicano obtuvo una ganancia marginal en un día feriado por las celebraciones del Día del Empleado Bancario. La cotización del tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos abrió en $18.0540 pesos por unidad, lo que significa una apreciación del 0.02 por ciento de la divisa nacional.

Por su parte, el dólar muestra una apreciación del 0.17 por ciento de acuerdo con datos del índice dólar, el cual mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas. El resultado provechoso se enmarca en una semana en la que registró su mejor cierre en 17 meses.

Esto pone al peso mexicano como la quinta moneda con mayores avances frente al dólar estadounidense de entre una canasta de 16 divisas seguidas por Bloomberg.

El día de ayer, el jueves cerró la sesión cotizando en $18.1669 pesos, lo que se refleja como una apreciación del 0.64 por ciento. Las razones de ello sería la percepción de un entorno favorable para la revisión del T-MEC en 2026.

Esta es la cotización del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.30 18.70 Banco Azteca 17.00 18.95 BBVA Bancomer 16.97 18.50 Banorte 16.85 18.35 Banamex 17.46 18.48 Scotiabank 17.10 18.60

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y es influenciado de acuerdo con los acontecimientos que se presenten y que afecten el indicador económico.

