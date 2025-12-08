Liverpool: ¿Habrá otra Venta Nocturna antes de que termine el 2025?

Este fin de semana, Liverpool llevó a cabo su Venta Nocturna por Navidad, ofreciendo grandes descuentos a sus clientes tanto en sus puntos de venta físicos como en su página web y aplicación.

La Venta Nocturna de Liverpool es uno de los eventos comerciales más esperados por los consumidores en México, ya que ofrece durante un periodo de tiempo limitado promociones exclusivas y descuentos en toda la tienda. Regularmente, estas promociones están vigentes de 2 a 3 días en cada temporada.

En este escenario, algunos clientes se preguntan si habrá otro evento de este tipo antes de que termine el 2025.

¿Habrá otra Venta Nocturna de Liverpool en el 2025?

Cada año, la cadena de tiendas departamentales organiza cuatro Ventas Nocturnas en momentos clave para el consumo en México: la Nocturna previa al Día de las Madres, la Nocturna por el Día del Padre, la Nocturna de Aniversario y la Nocturna de Navidad, la cual se lleva a cabo en diciembre y es la última.

De este modo, Liverpool no tiene contemplado realizar otra Venta Nocturna en lo que resta del 2025 y se estima que el siguiente evento se efectúe en abril del 2026.

¿Cuándo son las Ventas Nocturnas que organiza Liverpool?

Venta Nocturna para mamás

Esta Nocturna generalmente se lleva a cabo durante los últimos días de abril y tiene el objetivo de que los consumidores puedan adquirir los regalos para el Día de la Madre.

Venta Nocturna para papás

Ocurre en el marco del Día del Padre, con el propósito de incrementar las ventas durante esta celebración especial. Generalmente, se lleva a cabo el fin de semana antes del tercer domingo de junio.

Venta Nocturna de Aniversario

Por lo general, se desarrolla durante el primer fin de semana de octubre y tiene el objetivo de celebrar la trayectoria de la tienda.

Venta Nocturna de Navidad

Es la última Nocturna del año y se desarrolla en diciembre.

Las fechas exactas de cada uno de estos eventos son anunciadas por Liverpool días antes de que se lleven a cabo.

¿Qué debes saber de las Ventas Nocturnas de Liverpool?

Aunque esta campaña lleva el nombre de "Venta Nocturna", la realidad es que se puede comprar con descuentos durante todo el día. En los días indicados, las tiendas físicas de Liverpool extienden su horario de atención de 11:00 a 21:00 horas.

No obstante, las promociones también se encuentran disponibles en la página web liverpool.com.mx y en su app Liverpool Pocket en cualquier momento dentro del periodo señalado.

En la Venta Nocturna es posible pagar con tarjetas de la tienda (Liverpool o Liverpool VISA), las cuales regularmente ofrecen beneficios exclusivos, como meses sin intereses, bonificación adicional, cupones electrónicos y preventas exclusivas en algunos departamentos.

No obstante, también se pueden realizar transacciones con tarjetas de crédito o débito emitidas por los principales bancos de México: BBVA, Santander, Banamex, HSBC, Banorte, Scotiabank, entre otros. Además, se encuentran disponibles otros métodos de pago como PayPal, Tienda Waldo’s, Farmacias del Ahorro, 7 Eleven, Farmacias Benavides y SPEI.

En la Venta Nocturna los clientes pueden encontrar descuentos en todas las categorías de la tienda, donde destacan calzado, accesorios, línea blanca, electrónica, moda para mujer y hombre, muebles y hogar.

