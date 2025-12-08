Esta mañana de lunes 8 de diciembre, el precio del dólar en México es de 18.18 pesos por billete verde en promedio . En esta primera jornada de la semana, el precio del peso reportó una leve caída del 0.10 %, según datos de Bloomberg.

La ligera caída del precio de la moneda mexicana se debe una agenda económica sin indicadores relevantes y a la espera del dato de inflación.

Considerando el optimismo de los inversionistas a la espera de una agenda económica este lunes, expertos del grupo financiero Monex esperan “que el peso oscile en un rango entre 18.13 y 18.24 pesos."

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 18.1860 pesos por un dólar estadounidense.

Aspectos internacionales que influyen en el precio del dólar

Destacan las cifras de balanza comercial en China , que podrían ofrecer señales sobre la fortaleza del comercio internacional, así como datos de producción industrial en la Eurozona, clave para evaluar la recuperación manufacturera.

En Estados Unidos , la atención se centra en la próxima reunión de la Reserva Federal, donde el consenso del mercado prácticamente descuenta un recorte en la tasa de referencia, lo que podría influir en la curva de rendimientos y en la valuación de activos de riesgo.

En el ámbito corporativo, persiste la atención en la adquisición de Warner por parte de Netflix , en medio de comentarios recientes de Donald Trump sobre riesgos antimonopolio, lo que añade cierta incertidumbre regulatoria.

En Wall Street , los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.27 % del Nasdaq .

Tipo de cambio del dólar HOY 8 de diciembre de 2025

Banco Compra Venta Afirme 17.40 18.90 Banco Azteca 17.55 18.69 BBVA Bancomer 17.33 18.47 Banorte 16.95 18.55 Banamex 17.64 18.66 Scotiabank 17.40 19.00

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF, SUN y Bloomberg.

