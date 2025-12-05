Estas son las enfermedades que padeció Eduardo Manzano "El Polivoz"

El actor y comediante Eduardo Manzano, conocido por su participación en "Los Polivoces" y en "Una Familia de Diez" con el personaje de Arnoldo López Cornejo, falleció este 4 de diciembre de 2025 a la edad de 87 años.

Su deceso fue confirmado la mañana de este viernes en un emotivo comunicado difundido en redes sociales de Lalo Manzano, hijo del actor: "Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño", se lee en la publicación.

¿Qué enfermedades padeció Eduardo Manzano?

Pese a que la causa de muerte no fue informada por su familia, se sabe que durante sus últimos meses de vida el actor vio deteriorada su salud, debido a complicaciones con su colon e intestinos.

En mayo de 2021, "El Polivoz" fue hospitalizado de emergencia debido a una infección biliar, por lo que fue tratado con antibióticos vía intravenosa. En esas condiciones, su esposa comentó que el comediante ya había presentado problemas biliares previamente.

En julio de este año, comenzó a comentarse en redes sociales que Eduardo Manzano presuntamente había fallecido, no obstante, Lalo Manzano salió a desmentir estos rumores e hizo un llamado a no especular sobre el tema, debido al dolor que estos dichos generaron en la familia.

La trayectoria de Eduardo Manzano

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México (CDMX). Comenzó su carrera artística como imitador de voces en la radio y el teatro.

El año de 1959 fue decisivo para la carrera artística de Manzano, ya que en el programa de "La Hora del Imitador" coincidió con Enrique Cuenca, con quien formaría el dúo icónico de "Los Polivoces".

El proyecto, que comenzó siendo un trío, debutó en el Teatro Ideal, en donde los artistas destacaron por su talento.

Durante las décadas de 1960 y 1970, "Los Polivoces" alcanzaron la cima de la fama con su programa de televisión homónimo, transmitido en México y Latinoamérica.

Años más tarde, Manzano continuó su trayectoria en el cine, con cintas como "Escuela para brujas" (1990) y "Yo hice a Roque III" (1993). En 2007 se sumó al proyecto televisivo "Una Familia de Diez", donde interpretó a Arnoldo López.

Prestó su voz para animaciones y participó en obras teatrales, manteniendo su legado como maestro de la imitación hasta bien entrado el siglo XXI.

