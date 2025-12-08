Al cierre del tercer trimestre del año, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Jalisco registró una disminución de 22 por ciento. Pese a este retroceso, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado mantiene la expectativa de alcanzar una captación acumulada de 3 mil millones de dólares para el año 2030, como parte de su estrategia de largo plazo para fortalecer la llegada de capital extranjero a la Entidad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, durante el acumulado al tercer trimestre Jalisco captó inversiones por 902.2 millones de dólares, cifra inferior a los 1 mil 161 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024. Este comportamiento colocó a la Entidad por debajo de los cinco estados que concentraron mayores flujos de IED durante el tercer trimestre, encabezados por Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California y Coahuila.

Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Económico destacó que, a pesar de la disminución general, las nuevas inversiones que llegaron a Jalisco mostraron un crecimiento relevante. En comparación con el mismo periodo del año anterior, las nuevas inversiones aumentaron 81 por ciento, lo que refleja un mayor dinamismo en este rubro específico.

Según la dependencia estatal, Jalisco logró captar 333 millones de dólares en nuevas inversiones durante el tercer trimestre, superando los 184 millones de dólares registrados en el mismo lapso del año pasado. Este resultado permitió a la Entidad posicionarse en el tercer lugar nacional en nuevas inversiones, sólo por detrás de Ciudad de México, que reportó 3 mil 658 millones de dólares, y Quintana Roo, con 613 millones de dólares.

El monto registrado en el rubro de nuevas inversiones se ubicó por encima del reportado por estados considerados estratégicos para la atracción de capital extranjero. Nuevo León, por ejemplo, registró 319 millones de dólares, mientras que el Estado de México captó 25 millones de dólares durante el mismo periodo.

La Secretaría de Desarrollo Económico subrayó que este desempeño refleja la confianza de empresas internacionales para iniciar o ampliar operaciones en Jalisco, así como el posicionamiento del Estado en sectores de alto valor agregado. Entre estos destacan los semiconductores, las tecnologías de la información, la manufactura avanzada y la agroindustria.

La Secretaría de Economía del Gobierno federal es la instancia encargada de reportar las cifras oficiales de Inversión Extranjera Directa en el país. Estos registros se integran a partir de tres componentes: cuentas entre compañías, reinversión de utilidades y nuevas inversiones. Cada uno de estos rubros tiene comportamientos distintos y responde a factores específicos del entorno económico.

Al respecto, Cindy Blanco Ochoa, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, explicó que el mayor impacto directo de la estrategia estatal se refleja en las nuevas inversiones y en la reinversión de utilidades. Señaló que las cuentas entre compañías corresponden a movimientos internos entre empresas y no dependen directamente de la política pública local. “Donde más tenemos impacto directo como Secretaría y como Gobierno del Estado es en las nuevas inversiones y en la reinversión de utilidades; las cuentas entre compañías es algo interno entre las empresas y donde tuvimos crecimiento es en las nuevas inversiones, y eso habla del impacto que estamos teniendo”, precisó.

La funcionaria aclaró que, en este último trimestre, las cuentas entre compañías fueron el factor que más influyó negativamente en los indicadores de IED, motivo por el cual se estableció comunicación con la Secretaría de Economía para entender estos movimientos. Señaló que se trata de un indicador trimestral y que no representa motivo de alarma.

Cindy Blanco reiteró que la estrategia del Gobierno del Estado está enfocada en el objetivo trazado para 2030, que consiste en triplicar la Inversión Extranjera Directa y alcanzar los 3 mil millones de dólares. Entre las acciones para atraer más capital mencionó la reingeniería de sectores estratégicos, la aplicación de incentivos y el próximo lanzamiento de una nueva página web. Concluyó que, aunque se toma en cuenta el resultado del tercer trimestre, existe una ruta clara para cumplir la meta de largo plazo.

CT