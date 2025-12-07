Este mes, miles de trabajadores formales en México se encuentran recibiendo el pago de su aguinaldo, una prestación laboral reconocida por la Ley Federal del Trabajo (LFT). En este escenario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CMDX) emitió una serie de recomendaciones para asistir a los cajeros a retirar el dinero.

¿Qué considerar para retirar el aguinaldo de manera segura?

La Policía capitalina recomendó retirar dinero en los cajeros automáticos que se encuentren en los bancos, así como hacer los movimientos al interior de las sucursales bancarias, zonas comerciales, tiendas departamentales o de autoservicio.

También dijo que si los usuarios detectan que los dispensadores de dinero presentan anomalías, no deben ser usados.

Adicionalmente, sugirió evitar utilizar cajeros en la noche y en lugares poco concurridos.

Ponen en marcha el operativo Aguinaldo Seguro 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha el operativo Aguinaldo Seguro 2025, con el que se desplegaron 14 mil 801 policías, que vigilarán y combatirán delitos de alto impacto.

En la operación, que comenzó el lunes primero de diciembre, los uniformados estarán apoyados de 978 vehículos, 47 motocicletas, y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Además de 13 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y cinco motoambulancias, informó la SSC.

También participarán los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) y del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, quienes estarán al pendiente a través de las cámaras de videovigilancia.

Mediante la operación, se intensificará la vigilancia en instancias gubernamentales, empresas privadas, bancos, plazas comerciales, zonas restauranteras y tiendas departamentales.

La SSC detalló que el operativo también se realizará en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, del Metrobús, centrales camioneras y de rutas de transporte público en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM).

