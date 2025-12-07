En un comunicado en el sitio oficial de Programas para el Bienestar, el Gobierno de México confirmó el aumento en el pago a beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, vigente a partir del 2026.

El incremento en el monto se debe al ajuste del salario mínimo, anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum esta semana.

Este programa, dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años de edad, brinda la oportunidad de recibir capacitación en empresas y centros de trabajo durante 12 meses, con el objetivo de adquirir nuevas habilidades y tener mayores posibilidades de conseguir un empleo.

¿De cuánto será el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

De acuerdo con el portal de Programas para el Bienestar, el pago para los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro es equivalente al salario mínimo vigente, el cual, en el 2025, corresponde a 8 mil 480.17 pesos mensuales.

No obstante, a partir de 1 de enero del próximo año entrará en vigor el aumento del 13% al salario mínimo, por lo que el apoyo económico mensual ascenderá a 9 mil 582.47 pesos.

Las autoridades detallaron que este crecimiento del salario mínimo representa una política social del Gobierno Federal que pretende beneficiar a las y los trabajadores del país, así como a las juventudes que forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Beneficios de Jóvenes Construyendo el Futuro

Además del pago de la capacitación, los beneficiarios también son acreedores a un seguro médico que abarca enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Los jóvenes también reciben los materiales e insumos necesarios para hacer su labor sin ningún costo.

Al finalizar la capacitación, a cada beneficiario se le entregará un documento que acredite las habilidades adquiridas. En el caso de no ser contratado por la empresa donde se adiestró, se le ofrecerá un menú de opciones que le facilite su incorporación en el mercado laboral.

La página de Programas para el Bienestar señala que 7 de cada 10 egresados han encontrado un empleo o una ocupación productiva.

Requisitos de Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes

Los aspirantes que habiten en municipios de alta y muy alta marginación e integrantes de grupos históricamente discriminados tienen prioridad para formar parte del apoyo.

La continuidad de Jóvenes Construyendo el Futuro está garantizada, ya que está plasmado en la Constitución como un derecho para las juventudes.

