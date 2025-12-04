Liverpool: Estas son las tarjetas que participan en la Venta Nocturna de diciembre

¡Es oficial! Liverpool confirmó las fechas de su próxima Venta Nocturna, la cual, representa la última oportunidad de los clientes para aprovechar grandes ofertas y promociones, pues es la última que se llevará a cabo en el 2025. En este escenario, aquí te compartimos cuáles son las tarjetas participantes para comprar en diciembre con precios reducidos.

La Venta Nocturna de Liverpool es uno de los eventos comerciales más esperados por los consumidores en México, ya que ofrece durante un periodo de tiempo limitado promociones exclusivas y descuentos en toda la tienda. Regularmente, estas promociones están vigentes de 2 a 3 días en cada temporada.

Cada año, la cadena de tiendas departamentales organiza cuatro Nocturnas, en momentos estratégicos de consumo, como en el Día de las Madres, el Día del Padre y en su Aniversario. La de diciembre se lleva a cabo en el marco de la celebración de la Navidad, por ello, esta representa una gran oportunidad para anticipar la compra de regalos.

¿Cuándo es la última Venta Nocturna de Liverpool del 2025?

De acuerdo con el anuncio de Liverpool, la Venta Nocturna por Navidad se llevará a cabo el próximo fin de semana, del 5 al 7 de diciembre.

Por este evento, las tiendas operarán en un horario de 11:00 a 21:00 horas, no obstante, los descuentos se encuentran disponibles las 24 horas en su página web liverpool.com.mx y en su app Liverpool Pocket.

¿Cuáles son las tarjetas participantes en la Venta Nocturna de Liverpool?

En la Venta Nocturna es posible pagar con tarjetas de la tienda (Liverpool o Liverpool VISA), las cuales regularmente ofrecen beneficios exclusivos, como meses sin intereses, bonificación adicional, cupones electrónicos y preventas exclusivas en algunos departamentos.

No obstante, también se pueden realizar transacciones con tarjetas de crédito o débito emitidas por los principales bancos de México: BBVA, Santander, Banamex, HSBC, Banorte, Scotiabank, entre otros. Además, se encuentran disponibles otros métodos de pago como PayPal, Tienda Waldo’s, Farmacias del Ahorro, 7 Eleven, Farmacias Benavides y SPEI.

En la Venta Nocturna los clientes podrán encontrar descuentos en todas las categorías de la tienda, donde destacan calzado, accesorios, línea blanca, electrónica, moda para mujer y hombre, muebles y hogar.

