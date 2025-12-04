Jueves, 04 de Diciembre 2025

Aprovecha los DESCUENTOS en celulares y más, solo hoy en Amazon

Amazon ofrece las mejores ofertas diarias; conoce los descuentos exclusivos en celulares y otros productos de tecnología

Amazon ofrece una gran variedad de precios en celulares este diciembre de 2025. ESPECIAL / AMAZON

Compra sin salir de casa y encuentra los mejores precios solo hoy, 4 de diciembre, en Amazon. Descubre los mejores regalos para esta Navidad  a increíbles precios y sorprende a esa persona especial regalándole eso que tanto desea. La mejor parte: sin vaciar la cartera. A continuación, te decimos cuáles son las grandes ofertas de este miércoles en productos de tecnología. 

Ofertas Amazon hoy, 4 de diciembre

¿Qué esperas para estrenar un celular en este 2026 o comprar las mejores bocinas para tus próximas posadas con las ofertas de Amazon? Hay precios accesibles desde 2 mil 959 pesos, así como descuentos del 15 % y 25 % en  marcas destacadas, además de otras promociones exclusivas pensadas para ti.

A continuación, te contamos cuáles son las ofertas en celulares y bocinas disponibles en esta tienda en línea. 

Celulares en Amazon con descuento

  • OnePlus 15 5G – 512 GB, 16 GB RAM, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 50 W inalámbrico, pantalla 6.78” AMOLED 1.5K 165 Hz, 7,300 mAh, NFC, triple cámara 50 MP OIS, IP68/IP69, eSIM, global (negro)

Precio anterior: 26 mil 999 pesos

Precio actual: 19 mil 998 pesos con 16 centavos

  • Apple iPhone 14 Plus – 128 GB, color blanco estelar

Precio anterior: 17 mil 499 pesos

Precio actual: 12 mil 998 pesos

  • Samsung Galaxy Fold7 – Jet Black, 512 GB

Precio anterior: 48 mil 999 pesos

Precio actual: 27 mil 999 pesos

Bocinas en Amazon con descuento

  • Bose S1 Pro+ – Altavoz Bluetooth todo en uno, sistema PA inalámbrico (negro)

Precio anterior: 15 mil 999 pesos

Precio actual: 13 mil 598 pesos

  • Sonos Era 100 – Bocina inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth, acústica de última generación (blanco)

Precio anterior: 4 mil 399 pesos

Precio actual: 3 mil 299 pesos

  • Bose SoundLink Max – Altavoz Bluetooth portátil grande, impermeable, 20 horas de batería, USB-C, entrada AUX 3.5 mm (azul anochecer)

Precio anterior: 9 mil 599 pesos

Precio actual: 8 mil 61 pesos

  • Sonos Roam 2 – Bocina inalámbrica (roja)

Precio anterior: 3 mil 699 pesos

Precio actual: 2 mil 959 pesos

Todos los días Amazon ofrece una variedad de descuentos y ofertas especiales, así que, si no alcanzas a aprovechar estos precios, no te preocupes, pues en EL INFORMADOR te estaremos compartiendo todas las ofertas atractivas que no te puedes perder.

Recuerda que, antes de comprar, se recomienda revisar las políticas de compra y devolución de cada artículo, así como los precios de envío. 

Para conocer más ofertas y descuentos que Amazon trae  para ti, ingresa aquí. 

