Grupo Lomas, conglomerado turístico que incluye agencia de viajes, hoteles y unidades de transporte con base en Cancún, celebra esta semana su Lomas Appreciation Week, evento donde reúne y agradece el apoyo de sus socios y agentes de viaje de todo el mundo, a la par que delineó los proyectos que tiene de cara a 2026.

Dentro de este evento, donde EL INFORMADOR fue el único medio impreso de Jalisco presente, destacaron la consolidación del grupo, en voz de su directora y fundadora, Dolores López Lira, acompañada por ejecutivos de la empresa, entre ellos Samantha Frachey, vicepresidenta del Consejo y CEO del grupo.

Samantha señaló que “algo que caracteriza al grupo es la transparencia y las ganas por seguir apostando por este destino. Pasamos por un periodo de institucionalización necesario desde hace dos años, que nos dio las bases para pasar de un negocio familiar a uno más robusto”.

Expuso que “somos de las pocas familias que seguimos al frente de los negocios. Nuestro compromiso sigue siendo generar empleos, educación y colaborar para tener un mejor México. Tenemos la certeza de que Cancún es el mejor destino del mundo, con una atención que los distingue”.

“Estamos en un grado de madurez donde somos conscientes de ser una gran familia con el compromiso con el destino y quienes se hospedan con nosotros”.

Al momento de hacer un balance, reconoció que 2025 “no fue un año fácil, teníamos una expectativa más elevada, pero entendemos que esto es cíclico”.

El grupo reconoció que aunque Cancún cuenta con una buena conectividad aérea, hay un “cuello de botella” en Ciudad de México que retarda la llegada de viajeros, al tiempo que frustra su experiencia. A eso se suma la problemática en la industria aeronáutica.

Recordaron que este año el huracán "Melissa" causó graves daños a la infraestructura turística de Jamaica, cuyo mercado ha optado por venir a México, aunque esto es temporal y se suma a la dura competencia que impulsó República Dominicana, así como otras islas del Caribe.

“Nos falta promoción. Estamos compitiendo con República Dominicana, cuyo presidente además era hotelero y lanzó una campaña agresiva para acaparar el mercado. Nosotros no podemos ser pasivos en esta situación, están creciendo a una velocidad increíble”, advirtió Dolores López Lira.

Las claves:

El Mercado de Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor de viajeros para Cancún, a pesar de las tensiones políticas y migratorias.

Grupo Lomas tiene planes de promoción en Europa, con prioridad en Reino Unido en la temporada de verano.

Esperan que mejore el número de turistas que provienen de Brasil y Colombia, aunque todo dependerá de que se faciliten los visados para ambos países.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV