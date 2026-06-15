Julio Regalado de Soriana: Conoce los productos con 70% y 50% de descuento esta semana

La temporada de descuentos en Soriana avanza con nuevas promociones diseñadas para beneficiar la economía de los consumidores. En esta ocasión, la reconocida campaña de Julio Regalado confirma atractivas ofertas, como rebajas de hasta el 70% en productos de departamentos especializados, para mantener su tradición de rebajas anuales.

Esta iniciativa comercial se caracteriza por rotar sus beneficios a lo largo de varias semanas, una estrategia implementada para abarcar de forma progresiva las diferentes necesidades del hogar, la despensa y el cuidado personal de las familias mexicanas.

Los clientes que buscan optimizar su presupuesto durante esta época del año deben prestar especial atención a los artículos seleccionados por la cadena de supermercados.

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Para aprovechar estas oportunidades, resulta fundamental observar la fecha límite establecida para hacer válidas estas rebajas, las cuales se encuentran disponibles tanto en las sucursales físicas distribuidas por el territorio nacional como en la tienda en línea oficial.

Productos con hasta 70% de descuento por Julio Regalado de Soriana

Dentro de las rebajas más llamativas de esta semana, destaca la mecánica de compra donde el usuario adquiere un artículo y se lleva el segundo con un 70% de descuento, aplicable a productos de igual o menor precio. Esta condición es válida en todo el departamento de cuidado bucal y afeitado. El catálogo participante incluye marcas reconocidas de pasta de dientes como Colgate, Oral B y Sensodyne, enjuagues bucales de la línea Listerine, así como cepillos dentales y rastrillos de las firmas Gillette y Venus. De igual forma, esta misma promoción del 70% en la segunda unidad se extiende a todos los fijadores y moldeadores para el cabello.

En adición, el área de belleza y cuidado de la piel presenta una oferta donde, al comprar un producto, el segundo de igual o menor precio obtiene un 50% de descuento.

Esta rebaja aplica a todas las cremas corporales y faciales, y contempla incluso los artículos del centro dermatológico. De igual manera, esta promoción del 50% en la segunda unidad abarca todos los artículos desechables.

Asimismo, los consumidores pueden disfrutar de un 30% de descuento directo en todas las fragancias disponibles en piso de ventas.

Una ventaja de esta dinámica de descuentos es la libertad de combinar los productos según la preferencia del cliente.

Ofertas para el hogar, ferretería y alimentos de Julio Regalado

Para las necesidades del hogar y el entretenimiento, la tienda ha dispuesto reducciones directas en sus etiquetas.

Ante las variaciones climáticas, el departamento de electrodomésticos ofrece un 25% de descuento en todos los aires acondicionados y ventiladores, para facilitar la climatización de los espacios residenciales.

De manera paralela, toda la juguetería cuenta con un 25% de descuento, lo que representa una oportunidad para anticipar regalos o adquirir artículos de esparcimiento para los menores del hogar.

En cuanto a las herramientas y el mantenimiento del hogar, el departamento de ferretería se suma a la dinámica de la segunda unidad a mitad de precio. Al comprar un artículo, el segundo de igual o menor costo recibe un 50% de descuento , con la única excepción de los productos pertenecientes a la marca Precíssimo.

Por otro lado, para quienes buscan opciones de comida rápida o soluciones prácticas para la comida diaria, se aplica un 20% de descuento en todo el departamento de alimentos preparados.

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¿Cuándo vencen los descuentos de Julio Regalado?

Es necesario subrayar que todas las promociones mencionadas tienen una vigencia estricta que comprende del 12 al 18 de junio.

Los consumidores disponen de este periodo específico para acudir a su sucursal más cercana y hacer efectivos los descuentos. Se recomienda a los usuarios verificar la disponibilidad de los artículos, ya que la alta demanda durante estas fechas suele agotar el inventario de los productos más populares con rapidez.

La campaña Julio Regalado de Soriana revelará nuevas sorpresas en las próximas semanas, para mantener el interés del público en las diferentes secciones del supermercado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB