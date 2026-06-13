Durante los últimos días han circulado rumores de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene en la mira a cinco tarjetas de crédito en junio de 2026. Por obvias razones, el tema ha generado dudas entre usuarios de bancos como BBVA México, Banamex, Banco Azteca, Santander México y HSBC México, quienes buscan saber si sus plásticos están siendo monitoreados por la autoridad fiscal.

Sin embargo, una revisión de los canales oficiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no muestra ningún comunicado, regla o disposición que identifique cinco tarjetas específicas bajo vigilancia especial durante junio de 2026.

¿Qué dice realmente el SAT sobre las tarjetas de crédito?

Lo que sí existe es un mecanismo de fiscalización que permite a la autoridad revisar información financiera cuando detecta posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos de un contribuyente.

En México, el SAT puede analizar información bancaria para identificar casos de discrepancia fiscal, una figura que se presenta cuando una persona registra gastos o movimientos superiores a los ingresos que reportó ante la autoridad.

Esto significa que el foco no está en una marca o banco específico, sino en los movimientos financieros que podrían sugerir ingresos no declarados.

Las “5 tarjetas vigiladas”: de dónde surge la versión

La versión viral parece originarse en notas que hablan de cinco perfiles o situaciones financieras que podrían llamar la atención del SAT. Algunas publicaciones transformaron esos escenarios en una supuesta lista de tarjetas bajo vigilancia.

Entre los casos que suelen mencionarse están:

Tarjetas con gastos muy superiores al ingreso declarado.

Cuentas con pagos frecuentes de origen no identificado.

Movimientos que no coinciden con la actividad fiscal registrada.

Uso de varias tarjetas con consumos elevados.

¿Qué movimientos pueden generar una revisión del SAT?

La diferencia es importante: el SAT no vigila una tarjeta por pertenecer a un banco determinado, sino por las operaciones asociadas al contribuyente.

Especialistas fiscales señalan que la autoridad cruza información proveniente de declaraciones, bancos y otras fuentes para detectar posibles irregularidades.

Además, las instituciones financieras tienen la obligación de reportar ciertos movimientos previstos por la legislación fiscal, incluyendo depósitos en efectivo que superen determinados umbrales mensuales.

Cuando los gastos realizados con tarjetas de crédito son considerablemente mayores a los ingresos declarados, el SAT puede solicitar aclaraciones sobre el origen de los recursos.

Lo que debes hacer si usas tarjetas de crédito

Para evitar problemas fiscales, los expertos recomiendan mantener consistencia entre los ingresos reportados y los gastos efectuados.

Puntos clave para los contribuyentes:

Conserva comprobantes del origen de tus recursos.

Declara correctamente tus ingresos.

Evita utilizar cuentas de terceros para pagar tarjetas.

Revisa que tus movimientos coincidan con tu situación fiscal.

Mantén actualizada tu información en el SAT.

Estas medidas ayudan a responder cualquier requerimiento de información en caso de una revisión.

La conclusión: no hay una lista oficial de cinco tarjetas

Hasta el 12 de junio de 2026, no existe evidencia de que el SAT haya publicado una lista oficial de “cinco tarjetas de crédito vigiladas”. Lo que sí está vigente es la supervisión de operaciones financieras que puedan revelar discrepancias entre ingresos y gastos.

Por ello, más que preocuparse por una tarjeta específica de BBVA, Banamex, Santander, HSBC o Banco Azteca, los contribuyentes deben prestar atención a la congruencia de sus movimientos financieros y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La clave no es el plástico que llevas en la cartera, sino la información que reflejan tus ingresos, consumos y declaraciones ante el SAT.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO