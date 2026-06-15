Esta mañana de lunes 15 de junio, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 07:20 horas— es de 17.18 pesos por billete verde, en promedio . Especialistas señalan un aumento en el sentimiento alcista hacia la principal divisa de reserva del mundo, que ha subido desde que estalló el conflicto armado en Medio Oriente a finales de febrero.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.2067 pesos por un dólar estadounidense.

Proyecciones alcistas para el dólar

Pese a que el conflicto armado que mantienen Estados Unidos e Israel en Medio Oriente refuerza la condición del dólar estadounidense como moneda con valor refugio, los operadores se mostraron más optimistas con respecto a su apreciación en más de un año.

Los fondos de cobertura, los gestores de activos y otros especuladores acumulaban apuestas por valor de 27 mil 800 millones a que el dólar se fortalecerá hasta el 9 de junio, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas publicados el pasado viernes, la mayor cantidad desde febrero de 2025 . Los operadores especulativos llevan 13 semanas apostando por una divisa estadounidense más fuerte, según los datos de la CFTC.

El posicionamiento señala un aumento del sentimiento alcista hacia la principal divisa de reserva del mundo, que ha subido desde que estalló el conflicto a finales de febrero.

"El panorama fundamental sigue apuntando en la dirección alcista para el dólar", dijo Alex Cohen, estratega de divisas de Bank of America Corp (BAC).

¿De qué depende el ajuste del precio del dólar?

El precio del dólar en México depende de factores económicos, financieros y políticos , tanto locales como extranjeros.

Tasas de interés

Inflación

Crecimiento económico

Situación política

Remesas

Tipo de cambio del dólar HOY, 15 de junio de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.30 17.80 BBVA 16.33 17.47 Banorte 16.00 17.60 Banamex 16.66 17.66 Scotiabank 16.70 17.90

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

¿Dónde conviene más la compra y la venta de dólares HOY?

Según los datos de los bancos consultados durante la mañana de este 15 de junio, Banamex y Scotiabank son la mejor opción para la compra de dólares; mientras que para la venta de estas divisas, conviene más acudir a una sucursal de BBVA Bancomer o de Banorte.

Toma en cuenta que la venta es el precio al que tú compras dólares ( más alto ), y la compra es el precio al que el banco adquiere tus dólares ( más bajo ).

Con información de DOF y Bloomberg.

Te recomendamos: Guadalajara prevé tres días continuos de lluvias desde este domingo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF