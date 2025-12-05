Pensión Bienestar: ¿En dónde se debe hacer el registro?

Esta semana, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció las fechas de registro de nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. Se informó, además, sobre lo lugares donde se debe realizar el trámite y los documentos que se deben presentar.El registro va dirigido a aquellas personas que aún no forman parte del programa, el cual terminará el sábado 13 de diciembre.Para llenar el registro deberás acudir al Módulo del Bienestar más cercano de tu hogar, podrás saber cuáles están más cerca de tu ubicación en la página gob.mx/bienestar. Recuerda que sólo será posible realizar el trámite de lunes a sábado en un horario de 10 am a 4 pm.Si deseas formar parte, debes de acudir con los siguientes documentos: Si por alguna razón no es posible asistir el día que le toca a tu apellido, podrás realizar la solicitud el día 6 y 13 de diciembre, pues son dos fechas especiales para todas las letras, sólo ten en cuenta que la fila y el tiempo de espera puede ser mayor.Lunes 1 y 8 de diciembre - A, B, CMartes 2 y 9 de diciembre - D, E, F, G, HMiércoles 3 y 10 de diciembre - I, J, K, L, MJueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, RViernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, ZSábados 6 y 13 de diciembre: Todas las letras* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB