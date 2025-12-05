Viernes, 05 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Pensión Bienestar: ¿En dónde se debe hacer el registro?

El registro va dirigido a aquellas personas que aún no forman parte de las Pensiones del Bienestar, y terminará el sábado 13 de diciembre

Por: SUN .

Sólo será posible realizar el registro a las Pensiones del Bienestar de lunes a sábado en un horario de 10 am a 4 pm. ESPECIAL

Sólo será posible realizar el registro a las Pensiones del Bienestar de lunes a sábado en un horario de 10 am a 4 pm. ESPECIAL

Esta semana, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció las fechas de registro de nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. Se informó, además, sobre lo lugares donde se debe realizar el trámite y los documentos que se deben presentar.

El registro va dirigido a aquellas personas que aún no forman parte del programa, el cual terminará el sábado 13 de diciembre.

Te puede interesar: Liverpool: Estas son las tarjetas que participan en la Venta Nocturna de diciembre

¿Dónde se realiza en registro a la Pensión Bienestar?

Para llenar el registro deberás acudir al Módulo del Bienestar más cercano de tu hogar, podrás saber cuáles están más cerca de tu ubicación en la página gob.mx/bienestar. Recuerda que sólo será posible realizar el trámite de lunes a sábado en un horario de 10 am a 4 pm.

Si deseas formar parte, debes de acudir con los siguientes documentos:

  • CURP
  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, credencial del Inapam o cartilla)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses, ya sea de luz, teléfono, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa).
 Para llenar el registro deberás acudir al Módulo del Bienestar más cercano de tu hogar. ESPECIAL
Para llenar el registro deberás acudir al Módulo del Bienestar más cercano de tu hogar. ESPECIAL

Mira esto: Este es el cálculo para conocer tu arcano del 2026 y saber cómo será tu año

¿Habrá otra fecha si no puedo registrarme el día que me toca?

Si por alguna razón no es posible asistir el día que le toca a tu apellido, podrás realizar la solicitud el día 6 y 13 de diciembre, pues son dos fechas especiales para todas las letras, sólo ten en cuenta que la fila y el tiempo de espera puede ser mayor.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar diciembre 2025

Lunes 1 y 8 de diciembre - A, B, C

Martes 2 y 9 de diciembre - D, E, F, G, H

Miércoles 3 y 10 de diciembre - I, J, K, L, M

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábados 6 y 13 de diciembre: Todas las letras

Calendario de registro de la Pensión Bienestar diciembre 2025. ESPECIAL 
Calendario de registro de la Pensión Bienestar diciembre 2025. ESPECIAL 

Lee también: HBO Max: ¿Qué pasará con tu cuenta tras la venta de la plataforma a Netflix?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones