Pensión Bienestar: ¿En dónde se debe hacer el registro?

Esta semana, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció las fechas de registro de nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. Se informó, además, sobre lo lugares donde se debe realizar el trámite y los documentos que se deben presentar.

El registro va dirigido a aquellas personas que aún no forman parte del programa, el cual terminará el sábado 13 de diciembre.

Te puede interesar: Liverpool: Estas son las tarjetas que participan en la Venta Nocturna de diciembre

¿Dónde se realiza en registro a la Pensión Bienestar?

Para llenar el registro deberás acudir al Módulo del Bienestar más cercano de tu hogar, podrás saber cuáles están más cerca de tu ubicación en la página gob.mx/bienestar . Recuerda que sólo será posible realizar el trámite de lunes a sábado en un horario de 10 am a 4 pm.

Si deseas formar parte, debes de acudir con los siguientes documentos:

CURP

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, credencial del Inapam o cartilla)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses, ya sea de luz, teléfono, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Para llenar el registro deberás acudir al Módulo del Bienestar más cercano de tu hogar. ESPECIAL

Mira esto: Este es el cálculo para conocer tu arcano del 2026 y saber cómo será tu año

¿Habrá otra fecha si no puedo registrarme el día que me toca?

Si por alguna razón no es posible asistir el día que le toca a tu apellido, podrás realizar la solicitud el día 6 y 13 de diciembre, pues son dos fechas especiales para todas las letras , sólo ten en cuenta que la fila y el tiempo de espera puede ser mayor.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar diciembre 2025

Lunes 1 y 8 de diciembre - A, B, C

Martes 2 y 9 de diciembre - D, E, F, G, H

Miércoles 3 y 10 de diciembre - I, J, K, L, M

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábados 6 y 13 de diciembre: Todas las letras

Calendario de registro de la Pensión Bienestar diciembre 2025. ESPECIAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

