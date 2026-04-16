El alza de los precios del jitomate bola y saladette que se registran son producto de la intermediación, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El kilo de jitomate saladette en mercados y tiendas de autoservicio se vendió entre los 28 y 60 pesos en últimos días, en tanto que el bola está en un rango de 60 a 98 pesos en la Ciudad de México, de acuerdo con el "¿Quién es quién en los precios?" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Por qué los intermediarios estarían relacionados con el aumento del jitomate en México?

Sobre las alzas GCMA dijo que "el incremento es más pronunciado conforme se acerca al consumidor, porque el productor recibe un aumento moderado, mientras que los mayores incrementos ocurren en la intermediación ".

Ello porque la diferencia entre el precio que se le paga al productor de jitomate con respecto al que se le vende al consumidor es de 38.5 pesos por kilo.

Aseveró que esta alza "no es un shock de oferta severo en el campo, se trata de un fenómeno predominantemente de mercado y cadena comercial. El problema no está en la producción, sino en la cadena comercial. Se observa una desconexión creciente entre productor y consumidor".

Expuso que, por ejemplo, el precio del jitomate al productor subió 17%, si se compara el promedio de marzo con el 10 de abril. En tanto que los precios al mayoreo registraron un alza de 15 por ciento, mientras que el mayor incremento se observó en el medio mayoreo con un 37.3% de subida en la Ciudad de México.

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La siguiente mayor alza se observa en las ventas al consumidor que registraron un 28% de aumento si se compara que en marzo se vendió en alrededor de 43 pesos y para el 10 de abril subió a 55.5 pesos en promedio.

¿Qué opciones da el GCMA para frenar los precios del jitomate?

En un comunicado dijo que está claro cómo "el aumento del precio del tomate al consumidor responde principalmente a presiones en la intermediación, donde se concentra la mayor parte del incremento. Mientras el productor recibe un ajuste moderado, el consumidor enfrenta incrementos acelerados evidenciado la necesidad de políticas enfocadas en eficiencia comercial y reducción de distorsiones en la cadena".

Expuso que el incremento de precios en el mercado de productos puede obedecer a factores como la estacionalidad, reacomodos logísticos y de distribución, mayor presión en centros urbanos.

Añadió que para contener los precios , el gobierno deberá de mantener el monitoreo de precios en centrales de abasto y tiendas de autoservicio o incluso abrir un cupo de importación temporal en caso de escasez, además de iniciar con programas de abasto social en Tiendas del Bienestar.

JM