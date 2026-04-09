¿Cuánto cuesta HOY el kilo de jitomate en México por la inflación?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó este jueves que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció un 0.86 % durante marzo de 2026 , lo que elevó la tasa de inflación anual al 4.59 por ciento.

Este fenómeno económico hila tres meses consecutivos al alza tras haber tocado un mínimo de 3.69 % al cierre de 2025, su menor nivel en cinco años.

La principal causa de este repunte radica en el sector agropecuario, específicamente en el rubro de frutas y verduras, el cual registró un alarmante ascenso del 21.77 por ciento. Para entender la magnitud del impacto, basta observar los mercados locales: el jitomate y el pepino presionaron fuertemente los precios al consumidor con incrementos superiores al 40 %, un golpe directo a la economía familiar.

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El jitomate por las nubes y el análisis de los expertos financieros

Dentro del reporte detallado, el jitomate se coronó como el producto con la mayor alza, registrando una variación mensual del 42.01 % , manteniendo su precio al menudeo por encima de los 60 pesos el kilo . Le sigue de cerca el pepino, que se encareció un 42.71 %, aunque su peso en el cálculo general de la inflación es menor.

Otros productos básicos que sufrieron incrementos notables fueron el limón. Actualmente se comercializa entre 30 y 60 pesos por kilo (un aumento del 18.26 %). También el tomate verde con un alza del 16.46 por ciento. Además, la papa y otros tubérculos con un 14.92 % y el pollo, con un 2.82 por ciento.

Además de los alimentos, los servicios también sufrieron ajustes ; la electricidad subió un 2.17 %, lo que provocó un efecto dominó, obligando a loncherías, fondas, torterías y taquerías a incrementar sus precios en un 0.92 por ciento.

Por si fuera poco, el transporte aéreo se disparó un 26.28 % como consecuencia directa del aumento en los petroprecios internacionales . Ante este panorama, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, enfatizó que el incremento mensual del 0.86 % es drástico, ya que implica un aumento anualizado del 10.82 por ciento. Al sumar dos meses consecutivos con la inflación por encima de la barrera del 4 %, la experta considera que el Banco de México (Banxico) debería mantener su tasa de interés sin ningún cambio, al menos hasta que se observe una estabilización real en los precios de las frutas y verduras.

Tips rápidos: ¿Qué bajó de precio y cómo ahorrar esta quincena?

Para mitigar el impacto de la inflación, es fundamental conocer qué productos registraron una disminución en su costo. Aquí tienes una lista de puntos clave y tips rápidos para optimizar tus compras:

Sustituye proteínas : La carne de cerdo y el huevo bajaron de precio, convirtiéndose en excelentes alternativas frente al encarecimiento del pollo.

: La carne de cerdo y el huevo bajaron de precio, convirtiéndose en excelentes alternativas frente al encarecimiento del pollo. Aprovecha los vegetales a la baja : Los nopales y el frijol disminuyeron su costo; intégralos en tus menús diarios para rendir el gasto.

: Los nopales y el frijol disminuyeron su costo; intégralos en tus menús diarios para rendir el gasto. Frutas accesibles : Cambia los cítricos caros por la papaya, que también reportó una baja significativa en los mercados.

: Cambia los cítricos caros por la papaya, que también reportó una baja significativa en los mercados. Revisa tus servicios: Los paquetes de internet, telefonía, televisión de paga y el servicio de internet individual redujeron sus tarifas, por lo que es un buen momento para renegociar tu plan.

Nota importante : De acuerdo con los datos oficiales, en el mismo mes de 2025 la inflación mensual fue de apenas 0.31 % y la anual se ubicó en 3.80 %, lo que demuestra una aceleración drástica. A nivel regional, los estados que resintieron la inflación más alta fueron:

Guerrero

Puebla

Tlaxcala

Colima

Morelos

Por otro lado, Chihuahua, Baja California Sur, Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León lograron mantenerse por debajo del promedio nacional .

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