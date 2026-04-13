Este lunes 13 de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó datos respecto al costo de la Canasta Básica y algunos aspectos esenciales en la supervivencia en México. La información se encuentra en el boletín del indicador 219/26 que muestra las líneas de pobreza. En ese sentido, el instituto aumentó de manera anual el costo de los productos de la canasta alimentaria en marzo de 2026: 7.6 % en el ámbito rural y 8.1 % en el urbano. En ambos casos, el incremento en los productos superó la inflación general anual.

El cálculo realizado por el Inegi actualiza las Líneas de Pobreza (LP) correspondientes a marzo de 2026, según ámbitos rural y urbano. Esto es un referente monetario que determina si los ingresos de la población son suficientes para la adquisición de bienes, servicios y alimentos considerados básicos para la supervivencia.

La inflación general en México aumentó 0.8 puntos porcentuales respecto a marzo de 2025. En ese mismo sentido, la inflación general mensual aumentó 0.4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Este par de situaciones ha afectado a los alimentos en general, pero en particular se han visto afectados el jitomate, el limón, el chile y la papa.

¿Cuánto dinero se necesita para comer en México?

Ya con los porcentajes actualizados de la inflación, una persona necesita 2 mil 571 pesos mensuales en zonas urbanas y mil 940 pesos en áreas rurales para cubrir la alimentación básica. Dicha cifra solo refiere al consumo individual de alimentos. Entonces, para una familia integrada por cuatro personas, el gasto mensual en ciudades del país ascendería hasta los 10 mil 284 pesos. Esto sin contar los gastos de ropa, transporte, salud y vivienda; elementos que en promedio duplican el monto requerido.

Las cifras desentonan con la proyección de la Canasta Básica realizada por el mismo Inegi basándose en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020.

El jitomate, el producto más caro

No hay pieza que haya sorprendido más a los mexicanos en el mes pasado por su aumento al precio que el jitomate. El precio de este producto, base de diversos platillos en la gastronomía mexicana, se disparó hasta un 126.3 por ciento. Tan solo con el aumento al precio del jitomate, el producto explicaría hasta un 41.1 % del incremento rural y hasta 28.8% en la urbana.

El segundo factor de influencia fue el aumento en los costos de los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, fuesen como desayuno, comida o cena; incluso aunque se tratase de fondas. Dicho elemento aumentó hasta en un 7.1 % anual, y con el se explica hasta una cuarta parte del alza en zonas urbanas.

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OB