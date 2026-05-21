Wall Street cerró este jueves 21 de mayo del 2026 en verde tras una sesión volátil centrada en la negociación entre EU e Irán para el final de la guerra, que afecta al mercado del petróleo, y los resultados del gigante de la inteligencia artificial (IA) Nvidia.

El Dow Jones subió un 0.55 % y marcó un nuevo récord al situarse en 50 mil 285 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0.17 %, hasta siete mil 445 enteros; y el índice Nasdaq repuntó un 0.09 %, hasta 26 mil 293 unidades.

En el comienzo de las operaciones, el petróleo de Texas (WTI) se disparó por encima de los 100 dólares después de que la agencia Reuters informara de que el líder supremo de Irán no permitirá que el uranio enriquecido del país se envíe al extranjero.

La noticia empañó una serie de noticias que habían animado a los inversores: el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que las naciones estaban en las "últimas etapas" de un posible acuerdo, e Irán escoltó a una veintena de buques por el estrecho de Ormuz.

Anuncio de Trump baja precios del petróleo e impulsa a indicadores

No obstante, a lo largo de la jornada resurgió el optimismo cuando Trump aseguró en una rueda de prensa que siguen "negociando", que "lo conseguirá", y que EU "no puede dejar que Irán tenga un arma nuclear".

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El crudo WTI terminó la sesión con una caída del 1.94 %, en 96.35 dólares el barril.

En el plano corporativo, Nvidia bajó un 1.8 % pese a anunciar ayer unos beneficios que triplicaban los del mismo tramo del año pasado, de 58 mil 321 millones de dólares, y unos buenos pronósticos, puesto que las expectativas estaban aún más altas, según los expertos.

Por sectores, las mayores ganancias fueron para las empresas de servicios públicos como electricidad y agua (1.03 %) y bienes no esenciales (0.77 %), y las mayores pérdidas para las de bienes esenciales (-1.63 por ciento).

Asimismo, los analistas señalaban a las próximas salidas a bolsa de SpaceX y OpenAI, que se perfilan como operaciones históricas más allá del sector tecnológico.

JM