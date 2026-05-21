Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el apoyo mañana viernes 22 de mayo?

El Gobierno de México continúa con la dispersión de los recursos correspondientes de las distintas pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. La Secretaría de Bienestar coordina esta entrega directa, sin intermediarios, para asegurar que el dinero llegue a las manos de los beneficiarios en tiempo y forma.

Para lograr una distribución ordenada, las autoridades implementan un calendario basado en la primera letra del apellido paterno de cada derechohabiente. Este sistema escalonado comenzó el pasado lunes 4 de mayo y concluirá el próximo miércoles 27 de mayo, abarcando todo el abecedario.

Los beneficiarios reciben sus fondos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, una medida que elimina el manejo de efectivo en ventanillas gubernamentales, reduce los riesgos y agiliza el acceso a los recursos en cualquier cajero automático de la red oficial del gobierno federal.

Te puede interesar: Pensión Bienestar 2026: Calendario oficial de pago para la tercera semana de mayo

Los derechohabientes tienen la opción de utilizar su tarjeta en tiendas de autoservicio, farmacias, restaurantes y supermercados que aceptan terminales bancarias, lo que facilita la compra de despensa y medicamentos sin necesidad de portar grandes cantidades de efectivo en las calles.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el viernes 22 de mayo?

Conforme al avance del calendario oficial, mañana viernes 22 de mayo el sistema liberará los fondos para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra R. Este sector comparte el bloque de pagos con las personas que también recibieron su depósito durante la jornada del jueves 21 de mayo.

Los titulares de las cuentas podrán disponer de su dinero desde las primeras horas del día, ya sea mediante retiro en cajero automático, atención en ventanilla o pago directo en tiendas de autoservicio y comercios locales.

¿Qué pasa si no retiro todo el dinero de la Pensión Bienestar el día del depósito?

Un aspecto que genera dudas comunes entre los beneficiarios de nuevo ingreso es la supuesta obligación de retirar todo el dinero el mismo día del depósito.

La Secretaría de Bienestar aclara que los fondos permanecen seguros en la cuenta bancaria por tiempo indefinido y nadie puede condicionar su entrega. Los adultos mayores pueden disponer de su pensión poco a poco, ahorrar una parte para imprevistos o utilizar la tarjeta como medio de pago electrónico en establecimientos comerciales.

Montos oficiales para el pago de la Pensión Bienestar en mayo

Para este ciclo de 2026, los apoyos económicos mantienen los montos establecidos desde el inicio del año, los cuales buscan mejorar la protección social y garantizar una calidad de vida digna para los sectores más vulnerables de la población mexicana.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a individuos de 65 años en adelante, el pago bimestral es de 6 mil 400 pesos. Este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que ha sido elevado a rango constitucional y ahora es un derecho inalienable para todos los ciudadanos a partir de esa edad.

Por otro lado, el esquema de apoyos incluye también a otros grupos prioritarios que reciben su transferencia en las mismas fechas. La Pensión Mujeres Bienestar, destinada a ciudadanas de entre 60 y 64 años de edad con el objetivo de impulsar su independencia económica, otorga un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales. Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega un apoyo económico de 3 mil 300 pesos. Todos estos depósitos se realizan bajo el mismo calendario alfabético.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

