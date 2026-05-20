Durante un encuentro con medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, “hará todo” lo que su Gobierno le indique en la guerra iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero.

El líder republicano fue cuestionado sobre las recientes conversaciones que ha mantenido con el mandatario israelí respecto a la posibilidad de reanudar los ataques contra la República Islámica y sobre cuánto tiempo esperará Washington tras el nuevo ultimátum lanzado a Teherán.

Ante ello, Trump aseguró que Netanyahu actuará conforme a sus órdenes. “Hará todo lo que yo quiera que haga. Es un admirador muy, muy leal”, declaró.

Trump respalda públicamente a Netanyahu

“Hará todo lo que yo quiera que haga y, para mí, es un gran tipo. No olviden que fue primer ministro en tiempos de guerra y, en mi opinión, en Israel no lo tratan como se merece”, insistió Trump sobre Netanyahu, quien actualmente enfrenta un juicio por presuntos delitos relacionados con abuso de poder, soborno y corrupción.

En declaraciones a la prensa antes de partir a un acto en el Estado de Connecticut, Trump también reiteró sus críticas contra el presidente de Israel , Isaac Herzog, a quien acusó nuevamente de no conceder un indulto a Netanyahu. “Creo que tienen un presidente allá que lo trata muy mal”, afirmó.

Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán

El pasado domingo, el presidente estadounidense sostuvo una conversación con Netanyahu en la que ambos abordaron las tensiones con Irán y la situación en Líbano y Gaza , según reportó la prensa israelí.

Poco después de la llamada, Trump instó a Irán a “tomárselo muy en serio” o, de lo contrario, advirtió que “no quedará nada de ellos”, en referencia a un posible reinicio de la guerra.

Este martes, el mandatario estadounidense lanzó un nuevo ultimátum a Irán para alcanzar en los próximos días un acuerdo que permita poner fin definitivo al conflicto , en medio de un frágil alto al fuego iniciado el pasado 8 de abril con el objetivo de facilitar las negociaciones, las cuales continúan estancadas.

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Desde que la tregua entró en vigor, las autoridades israelíes han reiterado en diversas ocasiones que sus operaciones en Oriente Medio, en el contexto de la guerra con Irán, aún no han terminado.

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