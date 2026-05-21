El Gobierno de México mantiene activa la dispersión de recursos correspondientes al tercer bimestre de 2026, el cual abarca los meses de mayo y junio. A través de las miles de sucursales del Banco del Bienestar, las autoridades entregan los fondos de las distintas pensiones del Bienestar de forma directa en las tarjetas bancarias de los derechohabientes.

Para organizar la entrega de los apoyos económicos, la Secretaría de Bienestar implementa un sistema de pagos escalonados. El calendario oficial distribuye las fechas de depósito según la primera letra del apellido paterno de cada persona inscrita en el padrón. Este método operativo agiliza el servicio en las sucursales bancarias, reduce los tiempos de espera y previene aglomeraciones en los cajeros automáticos durante las semanas de mayor afluencia.

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¿De cuánto es el pago de las pensiones del Bienestar?

El operativo actual beneficia a los inscritos en cuatro programas principales con montos específicos aprobados para el ejercicio fiscal 2026. La Pensión para Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos a los ciudadanos de 65 años en adelante. Al mismo tiempo, la nueva Pensión Mujeres Bienestar entrega tres mil 100 pesos a mexicanas de 60 a 64 años, un programa de reciente creación que busca reconocer el trabajo en el hogar no remunerado. Por su parte, las personas con discapacidad reciben tres mil 300 pesos y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, dispersa mil 650 pesos por cada menor registrado.

¿Qué letra recibe el depósito este jueves 21 de mayo?

Con el avance de los días hábiles, el calendario cubre nuevas letras del abecedario y amplía el número de personas con saldo a favor. Este jueves 21 de mayo, el sistema bancario libera los fondos para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra R. Las personas con esta inicial ya pueden disponer de su dinero desde las primeras horas del día, ya sea para retiro en efectivo en ventanilla o para compras en comercios.

La letra R concentra un alto volumen de derechohabientes a nivel nacional, figurando entre los apellidos más comunes en el territorio mexicano, como Ramírez, Rodríguez o Ruiz. Por este motivo logístico, las autoridades dividieron el pago de esta inicial en dos jornadas consecutivas para evitar la saturación del sistema . El operativo atiende a un primer grupo este jueves 21 y completará los depósitos para el resto de las personas con la misma letra el viernes 22 de mayo, asegurando la cobertura total del padrón sin contratiempos técnicos.

Alternativas para disponer del pago de la Pensión Bienestar

Los beneficiarios tienen múltiples opciones para utilizar su dinero sin necesidad de acudir a las ventanillas del Banco del Bienestar. La tarjeta oficial funciona como cualquier plástico de débito de la red financiera nacional, lo que permite pagar productos y servicios en supermercados, farmacias, restaurantes y tiendas de conveniencia con terminal bancaria. Además, los usuarios pueden consultar su saldo desde la aplicación móvil oficial para verificar el depósito antes de salir de casa, ahorrando tiempo y dinero en traslados innecesarios a las sucursales.

El dinero depositado permanece seguro en la cuenta bancaria de cada beneficiario y cuenta con el respaldo del Gobierno de México. Las autoridades reiteran que no existe obligación de retirar la totalidad del efectivo el mismo día del pago, desmintiendo rumores sobre posibles retenciones de fondos. Los derechohabientes pueden administrar sus recursos según sus necesidades personales a lo largo del bimestre, ya que el saldo no genera comisiones por manejo de cuenta ni penalizaciones por mantenerlo guardado a largo plazo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

